Più servizi digitali nei Comuni per arginare lo spopolamento 

Il benessere del personale e la trasformazione digitale come «leva per una Regione più inclusiva, efficiente ed efficace»: sono i concetti principali espressi dall’assessora regionale al Personale, Marielena Motzo, nell’audizione in commissione Autonomia sul Documento di economia e finanza regionale 2026-2028.

Motzo ha confermato l'impegno della Regione per rafforzare la macchina amministrativa e la modernizzazione digitale. Per il personale, la riforma prevede la riclassificazione dei profili professionali - attesa da più di vent'anni - per cui sono stanziati 12 milioni all'anno per il 2025-2027, il rinnovo contrattuale per la parte normativa, la strutturazione dei sistemi di valutazione e la formazione a più livelli. «Queste risorse ci consentono di valorizzare il capitale umano del Sistema Regione, rafforzando competenze, motivazione e benessere organizzativo», ha spiegato l'assessora.

Investimenti anche sull’innovazione digitale (potenziamento del Data Center, progetti di cybersicurezza per gli enti locali) e sullo sviluppo del Gemello Digitale della Sardegna. Dieci milioni andranno alla digitalizzazione degli archivi comunali, tre per lo scorrimento della graduatoria dei punti di facilitazione digitale: «L'obiettivo – ha aggiunto Motzo – è ampliare ulteriormente il servizio di facilitazione digitale a tutti i Comuni che ne hanno fatto domanda, per rendere l'amministrazione più snella ed efficiente, con servizi più immediati per i cittadini, più sicurezza per i dati e amministrazioni più efficaci. Ma non solo: crediamo nel potenziamento digitale come arma contro lo spopolamento».

