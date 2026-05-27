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Muravera.
28 maggio 2026 alle 00:09

Piu saluta e lancia un appello: «Andate a votare con serenità» 

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«C’è bisogno di condivisione e non di conflitti per amministrare bene Muravera», dunque «buone elezioni e buon futuro al paese che merita una amministrazione competente e al massimo della sua espressività». Ha salutato così i cittadini il sindaco uscente Salvatore Piu ieri mattina al termine dell’ultimo Consiglio comunale della sua terza legislatura (non consecutiva). Quindici anni «divisi con la professione di medico e con la mia famiglia».

Quanto a questi ultimi cinque anni (quasi sei) «sento il dovere forte di ringraziare la segretaria, gli assessori, i capigruppo e i consiglieri tutti». Non è mancata una piccola provocazione, come nel suo stile: «Ai candidati alla carica di sindaco faccio i miei migliori auguri, anche perché credo di aver riscaldato molto bene questa poltrona, una poltrona difficile soprattutto in questo periodo». Come dire: la poltrona scotta, occorreranno grande impegno e competenza per venire a capo dei tanti problemi che inevitabilmente si presenteranno.

Piu, pur non dando alcuna indicazione di voto, ha infine ribadito l’invito a recarsi alle urne: «Andate a votare ed esprimete il vostro parere con serenità, è da questi momenti che si vede la maturità di una comunità. Ancora grazie di tutto cuore ai cittadini per la passione e la dedizione posta e riposta in questa amministrazione uscente». Nel corso del Consiglio comunale, convocato in via straordinaria per deliberare atti «improrogabili e urgenti», sono state ratificate alcune variazioni di bilancio.

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