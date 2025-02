«Più rotte se salta l’addizionale» 

«Mentre la Giunta Todde continua a perdere tempo, altre Regioni (con il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e l’Abruzzo) hanno già deciso di abolire l'addizionale comunale sul diritto d'imbarco e un'importante compagnia low cost, come Ryanair, per la prima volta da anni non presenta nuove rotte e nuovi investimenti per la Sardegna», dice Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ai margini della presentazione della “Summer” del vettore irlandese.

«L’abolizione di questa tassa aeroportuale agevolerebbe l’applicazione del fondamentale diritto dei sardi alla mobilità e lo sviluppo socio-economico dell’Isola, consentendo l'aumento dei collegamenti con gli aeroporti sardi. Inoltre, non rappresenterebbe un costo ulteriore per il bilancio della Regione, bensì un concreto investimento».

Prosegue Truzzu: «A luglio scorso, abbiamo depositato una proposta di legge nazionale affinché la tassa non si applichi più nei tre aeroporti dell'Isola. Aspettiamo che la Giunta regionale finalmente si pronunci, evitando di perdere un'importante opportunità».

Da Alghero, arriva l’appello dell’ex sindaco Mario Bruno: «Intervengano i parlamentari sardi, a cominciare dal presidente della Commissione Trasporti della Camera: l’addizionale comunale va cancellata davvero, per creare economia e portare nuovi voli nella stagione invernale. Con la mia Giunta, il Comune nel 2016 aveva aderito alla class action formata da altri dodici comuni italiani che chiedevano allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che porta solo briciole nelle casse degli enti locali. Un credito milionario vantato dal 2005 anche da Alghero. Quella tassa anche per la Sardegna, va ora abolita. Le tasse aeroportuali, di vario genere incidono per circa il 40% del prezzo finale del biglietto aereo».

L’addizionale comunale – aggiunge Bruno – è una tassa di 6,5 euro per biglietto: di questa somma 5 euro sono destinati all’Inps, 50 centesimi al servizio antincendio negli aeroporti. Un euro viene invece ripartito da Enav per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e al “comparto sicurezza”. Si trovino altre fonti di copertura, si cancelli la tassa che, con i Comuni, ha poco a che fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA