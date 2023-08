«Più rispetto per la nostra cittadina» 

Agosto è il mese dove la città e la Marina fanno il pieno di turisti e vacanzieri, facendo aumentare la quantità dei rifiuti prodotti. L’amministrazione comunale guidata da Piero Casula, lancia allora un appello affinché anche in vacanza si salvaguardi la natura e l'ambiente. «Sono giorni impegnativi per gli operatori della raccolta differenziata e dello spazzamento – evidenziano dal Comune - e per questo è fondamentale la collaborazione di tutti, residenti e turisti. Non abbandoniamo rifiuti, non utilizziamo i cestini portarifiuti urbani per riempirli di buste e bustoni. Non buttiamo nulla per terra, raccogliamo le feci dei nostri cani, rispettiamo le spiagge e le coste evitando l'abbandono di un qualsivoglia rifiuto. Le cicche, la plastica, le cartacce e la buccia di anguria per terra sono il risultato dei nostri comportamenti. Ognuno dia un piccolo segnale, ne gioveremo tutti». ( s. c. )

