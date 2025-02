«Più risorse e competenze» 

Lo status di Città balneare si articolerà in una serie di regole amministrative consentite ai soli Comuni rivieraschi, quelli che rispondono a precisi criteri in termini di possesso di un lungo litorale, presenze e percentuale di posti letto per abitante. I sindaci delle più importanti località turistiche costiere italiane hanno elaborato, insieme a esperti del settore e docenti universitari, un documento che raccoglie tutte le criticità del settore (e le possibili soluzioni) e una bozza di proposta di legge affinché il Governo riconosca ufficialmente la condizione speciale delle località che viaggiano a doppia velocità e metta a disposizione risorse per far fronte alla pressione straordinaria che queste destinazioni turistiche vivono, da aprile a ottobre.

La rete nasce nel 2018, su iniziativa del Comune di Bibione, in Veneto, e i sindaci hanno aderito sottoscrivendo un protocollo d’intesa, firmato in Senato nel 2019.Una proposta di legge che parte dal basso, dunque, ritenuta necessaria e che potrà vedere la luce già forse nel 2025. Una serie di norme di buon senso, utili per gestire meglio i servizi offerti nei territori che risentono della stagionalità dei flussi turistici.Uno degli elementi chiave è il tasso di ricettività totale, dato dal numero di posti letto per mille abitanti. Secondo lo studio dell’Osservatorio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, i comuni turistici italiani si attestano su una offerta ricettiva di 680 posti letto per mille abitanti, mentre nelle città del G20S la disponibilità è di 2470 posti letto per mille abitanti. Cifre che sbilanciano le statistiche, non consentendo alle amministrazioni di adeguare i servizi alle reali esigenze della città.I rifiuti, per esempio: nei comuni G20S si parla di venti chili di scarti da smaltire per ogni abitante, rispetto ai quasi sette degli altri centri turistici italiani.La “città balneare”, inoltre, grazie alla nuova legge, avrebbe più competenze nelle materie di ordinamento degli enti locali, turismo, sicurezza, ordine pubblico e gestione del demanio marittimo. Senza dimenticare sanità e forze dell’ordine, rispetto a cui gli stanziamenti statali vengono calcolati in base ai residenti. Imposta di soggiorno: le nuove regole consentirebbero ai sindaci di utilizzare il tesoretto nelle forme da loro ritenute più opportune. Un trasferimento di funzioni amministrative che renderebbero le città di mare più competitive e efficienti.

