Più ricoveri e meno posti letto 

A complicare il quadro si aggiunge la sofferenza dei nosocomi del territorio, in testa San Gavino dove gli interventi di chirurgia sono sospesi. «Ci stiamo facendo carico di alcuni pazienti degli ambiti limitrofi - confermano dalla Asl - ma l’attività nel nostro reparto procede regolarmente. Anzi, sono appena arrivati nuovi macchinari che potenzieranno il servizio». E così anche in Chirurgia i posti letto sono tutti occupati, «e quelli che servono si cercano in altri reparti – sottolinea Giampiero Sulis, segretario provinciale del sindacato dei medici Cimo – Chirurgia è strapiena, poi senza anestesisti le operazioni sono diminuite per cui la degenza risulta più lunga».

Accanto ai camici bianchi, che ormai si contano sulle dita di una mano, arrivano gli operai. Il reparto di Medicina dell’ospedale San Martino nei prossimi giorni sarà al centro di un intervento manutentivo «necessario per migliorare la qualità dell’assistenza», precisano dalla Asl. «Tempi ridottissimi», aggiungono, ma intanto la conseguenza immediata è un’ulteriore riduzione dei posti letto.

Botta e risposta

Erano 65 inizialmente, ridotti poi a 48. «Ora i ricoverati sono 40, il numero per cui siamo accreditati», fa sapere l’azienda sanitaria, che nega qualsiasi emergenza. «C’è una carenza di organico, è vero, ma la situazione è sotto controllo», comunica il direttore generale Angelo Serusi. Diversa la lettura del Comitato per il diritto alla salute. «Non vorremmo - affermano - che questi lavori fossero un pretesto per tagliare il numero delle degenze, obiettivamente sproporzionato rispetto al numero di medici in corsia». Appena cinque quelli rimasti a sobbarcarsi il carico di lavoro in reparto dopo che altri due professionisti hanno rassegnato le dimissioni.

Chirurgia

Pronto soccorso

In un’ottica di miglioramento delle prestazioni si inserisce anche il cantiere aperto nel Pronto soccorso. «Gli operai sono già al lavoro da una decina di giorni, inevitabili i disagi per pazienti e sanitari tra polvere, rumore e spostamenti - affermano dal Comitato per il diritto alla salute - d’altro canto le condizioni dei locali non concedevano molte alternative».

I nuovi ambulatori

Slitta, intanto, di qualche giorno l’apertura degli Ascot per «questioni tecniche e organizzative». Il direttore della Asl ha approvato le graduatorie dei medici che assicureranno l’assistenza di base ai cittadini privi di medico di famiglia nei dieci Ambulatori straordinari di comunità. All’invito avevano risposto in novanta: 21 medici di medicina generale e di continuità assistenziale della Asl 5, quattro dirigenti del servizio sanitario regionale e 65 medici chirurghi iscritti all’albo.

I paesi

Il Comune che avrà maggiore copertura sarà Busachi, con quattro giornate di servizio. A Simaxis, Tramatza e Nurachi gli Ascot apriranno per tre giornate a settimana; a Samugheo, San Vero Milis, Seneghe e Uras sarà garantita la presenza per due giorni a settimana; infine ad Ardauli e Marrubiu l’ambulatorio sarà operativo un giorno.

