Più residenti, è emergenza parcheggi 

In molti negli ultimi anni, da Cagliari sono andati a vivere a Monserrato perché le case costano meno. Di conseguenza sono aumentate le macchine presenti in città. E sono diminuiti i parcheggi liberi. Il problema principalmente è in centro, ma non risparmia neanche le altre zone: sempre più persone lamentano di non trovare parcheggio neanche sotto casa.

Le proteste

«Fino a qualche anno fa c’era più posto, ora bisogna fare tanti giri prima di beccarne uno libero», sostiene Graziano Steri, abitante di via Orazio. «Non solo per via dell’arrivo di nuovi residenti, che non hanno colpa, ma anche perché c’è chi parcheggia davanti casa di altri, persino davanti alle porte d’ingresso e alle finestre», sbotta l’uomo, aggiungendo che anche nelle vie limitrofe non si trova posto facilmente: «Soprattutto la mattina e all’ora di pranzo», afferma, «la soluzione a mio avviso è creare nuovi parcheggi e nel mentre vigilare più spesso contro la sosta selvaggia».

Parcheggio di scambio

La situazione non è migliore in via San Gottardo. Essendo la strada che porta alla fermata della metro e al capolinea dei bus, moltissimi parcheggiano lì per poi andare a prendere i mezzi. C’è chi ha il posto auto dentro i garage, ma non tutti. Come Fulvio Vacca: «Abito qui da tanto tempo, in passato c’era più posto perché c’erano meno macchine che transitavano in zona. Oggi è diventato un caos. Ci sono tanti campi incolti, alcuni anche vicino via San Gottardo, che potrebbero essere adibiti a parcheggi. Capisco che si debbano fare aree verdi, ma qualche terreno dovrebbe essere invece destinato ai residenti che non hanno un garage», dice.

La carenza di parcheggi viene segnalata anche in via del Redentore, via Giulio Cesare, via Porto Botte e via Caracalla. Denise Carta, residente in via Porto Botte, concorda sulla realizzazione di aree di sosta dove ora ci sono i campi incolti. Sebbene di recente ne sia stata creata una tra via Monte Arci e via Terralba, a suo avviso non basta: «In quella zona il parcheggio non manca, bisogna farle nei pressi di quelle più critiche».

Del tema si sta occupando la consigliera Pd Francesca Congiu: «È dal 2019 che faccio presente il problema, che riguarda soprattutto le zone limitrofe ai punti più importanti della città. Per anziani, disabili, bambini e chi non gode di ottima salute, anche 100 metri da percorrere in più a piedi sono un ostacolo. Si deve trovare una soluzione».

