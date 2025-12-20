Più regali a Natale, ma è stangata a cena 

Roma. Come ogni anno, con l’avvicinarsi del Natale tornano le stime sui consumi e le aspettative degli italiani, tra speranze di maggiore serenità e il desiderio di concedersi qualche regalo in più. Secondo Confcommercio, quasi nove italiani su dieci spenderanno fino a 300 euro per i doni natalizi, mentre cresce lievemente (dal 13% al 13,2%) la quota di chi supererà questa soglia. La spesa media si attesta a 211 euro.

L’indagine, condotta con Format Research, evidenzia come la tredicesima venga destinata principalmente alle spese per casa e famiglia (22,8%), al risparmio (22,1%), al pagamento di tasse e bollette (20,2%) e solo per il 18% circa all’acquisto dei regali di Natale.

Cosa acquistiamo

Tra i doni più richiesti si confermano i prodotti enogastronomici, vini e liquori (19,7%), seguiti da articoli per la cura della persona e trattamenti di bellezza (15,2%) e da abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%). Il Centro studi Confcooperative stima inoltre una spesa complessiva di 3,5 miliardi di euro per i cenoni natalizi, in aumento di 500 milioni rispetto allo scorso anno e al periodo pre-pandemico. Tuttavia, questo apparente dinamismo dei consumi è dovuto soprattutto all’aumento dei prezzi, alla crescita delle retribuzioni lorde e al numero record di occupati nel 2025. Le tredicesime salgono da 51,3 a 52,5 miliardi di euro, ma l’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto delle famiglie.

Il quadro sociale resta complesso: il ceto medio appare indebolito e le persone in povertà, tra assoluta e relativa, raggiungono quota 10 milioni. In contrasto, un italiano su tre partirà per una vacanza natalizia: sono circa 19 milioni quelli con la valigia pronta. L’Unione nazionale consumatori segnala forti rincari su molte strenne: i gioielli costano il 67,4% in più rispetto al 2021 e il 26,2% in più rispetto allo scorso anno. Aumenti rilevanti riguardano anche e-book, gift card, manifestazioni sportive e soggiorni alberghieri.

Mangiare e bere

Secondo Coldiretti, per i regali di Natale 2025 gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro, con i prodotti enogastronomici al primo posto, favoriti anche dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco. Seguono abbigliamento, accessori, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. Cinque milioni di italiani concentreranno gli acquisti nell’ultima settimana prima di Natale.

Spumante in ribasso

I cesti alimentari restano i più gettonati: oltre una famiglia su tre ne acquisterà uno, con una spesa media di 48 euro, mentre cresce la tendenza alla personalizzazione e ai cesti fai da te.

Infine, Codacons segnala rincari significativi sui prodotti alimentari delle feste: cacao e cioccolato in polvere (+20,7%), caffè (+18,4%), cioccolato (+9,1%), carne bovina (+8,4%), vitello (+7,8%), uova (+7,7%) e formaggi stagionati (+7,4%). In controtendenza l’olio d’oliva (-17,8%) e lo spumante, che registra un calo dei prezzi del 3%.

