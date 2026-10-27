Più racchette che palloni: Fitp batte Figc  

Il successo più importante non viene dal campo, anche se la notizia arriva in ritardo. «Per la prima volta la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è più quella con il maggior numero di tesserati, ma è stata superata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel», ha scritto il Sole 24 ore che ha visionato il periodico report “Monitoraggio Coni-Fns-Dsa”, il censimento delle associazioni affiliate e dei soggetti aderenti alle 48 Federazioni sportive, alle 15 Discipline associate e ai 14 Enti di promozione sportiva.

Un sorpasso avvenuto nel 2024, anno in cui il volume dei tesserati complessivi in Italia ha raggiunto il record storico di 6.069.891 (+7,7% tra il 2023 e il 2024). Uno su cinque ha una racchetta in mano, dato che la Federtennis ne conta 1.162.477, il 20,2% del totale (tra tennis, padel e pickelball), contro 1.123.054 dei tesserati dalla Figc (19,5%). Da sottolineare che il distacco “tra le prime due Federazioni è limitato a circa 40mila unità ma nel 2025 la Fitp è ulteriormente salita a 1.254.153 tesserati». I circoli affiliati hanno superato le 4mila unità, le scuole tennis e padel sono diventate più di 2.500, i tecnici hanno raggiunto quota 14mila e gli ufficiali di gara le 10mila unità. Con le vittorie, sono i frutti del modello "ingegnerizzato" dalla federazione guidata dal 2001 da Angelo Binaghi (e che allora contava 130mila iscritti) e dalla precisa scelta di “trasformare i grandi eventi internazionali in generatori di ricavi da reinvestire sistematicamente nella base e nella formazione". Nel 2025 anche il sorpasso delle entrate: “Il valore della produzione della Federtennis ha superato i 240 milioni, mentre quello della Figc si è attestato a 214, complice l'assenza di una grande competizione internazionale”.

Vienna: ok Cobolli

Passando al campo, ieri Flavio Cobolli ha fatto un altro passettino verso le Atp Finals di Torino, superando a Vienna il sempre ostico Grigor Dimitrov nei sedicesimi di finale. Il bulgaro (124 Atp) si è arreso in tre set dopo due ore e un quarto di gioco per 6-3, 2-6, 6-3. Negli ottavi dell’Atp500 austriaco il romano è atteso dal derby con Matteo Berrettini. Oggi in campo Lorenzo Musetti contro Frances Tiafoe, mentre domani Luciano Darderi sfiderà Tommy Paul. Ieri hanno vinto Carlos Alcaraz (in due set sul russo Karen Khachanov) e, rischiando, Sascha Zverev, 13-11 al tie break del terzo set sullo spagnolo Martin Landaluce.

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