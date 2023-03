Più prodotti locali nelle mense scolastiche 

Una rete fra pubblico e privato per condividere regolamenti e percorsi di sensibilizzazione e di formazione sui prodotti della terra a chilometro zero: è stato questo il tema centrale dell’incontro che si è tenuto ieri al teatro comunale di Sanluri. Presenti esponenti del mondo della scuola, dell’Anci Sardegna, sindaci e assessori dei 110 Comuni che hanno aderito al progetto “MENSarda – mense a chilometro zero”, finanziato dalla Regione e gestito da Laore.

Accordo unanime sulla valorizzazione delle produzioni locali di qualità e dei percorsi educati, buone prassi di ristorazione sostenibile alimentare.

Gli onori di casa sono toccati al sindaco, Alberto Urpi: «L’interesse che ruota attorno all’importanza dei prodotti sulle nostre mense è ampiamente dimostrato dalla vostra presenza qui a Sanluri. Una scelta non a caso, non solo per la sua centralità geografica ma per aver ottenuto il marchio collettivo del pane civraxiu e di tutta la filiera del grano, prodotti che oggi dominano le nostre mense. Importante quella della scuola, dove i ragazzi devono essere educati al mangiare sano, al concetto di salute. Se stanno bene in classe, anche la dispersione scolastica (nel nostro territorio ormai una piaga) potrà scomparire».

Anche l’assessora all’agricoltura di Arbus, Sara Vacca, dice la sua sulla mensa: «Uno dei prossimi obiettivi è il pasto preparato nella cucina interna e non più trasportato da altre sedi. Pur consapevole che non sarà facile, il nostro impegno sarà al massimo».

Gli incontri territoriali dei Comuni soci – altri 30 sono pronti a farne parte – proseguiranno su tematiche specifiche. (s. r.)