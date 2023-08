Più prenotazioni, sprint settembrino nel Sarrabus 

Settembre per recuperare (in parte) il calo d’agosto ed incorniciare anche il 2023 come una delle più belle stagioni degli ultimi anni. Le stime – per quanto riguarda Villasimius - sono del presidente del Consorzio turistico Sergio Ghiani: «Ad agosto – spiega Ghiani - abbiamo registrato un calo attorno al dieci per cento rispetto al boom del 2022, per settembre e anche ottobre le previsioni sono in linea con quello dello scorso anno e dunque sono ottime. Confidiamo molto sulla presenza degli stranieri. I conti si fanno alla fine».

Villasimius

Prenotazioni che in questi ultimi giorni sono in aumento: «Per settembre – dice Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa (4 stelle sul mare di Simius) – abbiamo già raggiunto gli stessi numeri del 2022. A dire la verità anche agosto è andato bene, noi come hotel abbiamo registrato un calo del due per cento. Siamo in linea con la stagione dei record. L’unica differenza è che negli anni scorsi dovevamo dire no a diverse prenotazioni, stavolta abbiamo riempito l’hotel senza scontentare nessuno». Albergo pieno a settembre anche a Cala Caterina «grazie soprattutto a tedeschi, svizzeri, austriaci e inglesi – spiega Matteo Lonis, direttore del Cala Caterina – e questo ci ripaga di un Ferragosto sotto tono. Ma d’altronde era prevedibile dopo il record post pandemia». Per Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius (con delega anche al turismo) è difficile chiedere di meglio: «Magari - mette in evidenza – per i prossimi cinquanta anni venissero confermati questi numeri, sarebbe un risultato eccezionale». Quanto al calo d’agosto «se il dieci per cento in meno di cui si dice ha interessato il turismo di bassa qualità, ben venga. E dalle prime indicazioni sembra proprio che sia questo il genere di turista che è venuto a mancare. In ogni caso basta fare un giro per il paese, è vivo come non mai. Molto più di quanto mi aspettassi visto il caro prezzi per quanto riguarda i collegamenti».

Costa Rei

Sarà un settembre di speranza: «Contiamo di recuperare in parte il calo di agosto – mette in evidenza Matteo Plaisant, assessore al turismo del Comune di Muravera – che è attorno al 20 per cento ma che comunque ha come riferimento il picco registrato la scorsa stagione». Per Plaisant i numeri contano sino ad un certo punto «se non ci si impegna a cambiare registro, mi riferisco al fatto che alcune strutture ricettive aprono solo da metà giugno ai primi di settembre. Così è troppo comodo, occorre un sacrificio per allungare la stagione. D’altra parte ci sono altre strutture che aprono ad aprile e chiudono a novembre come, ad esempio, il camping Capo Ferrato. Si segua questo esempio».

Castiadas

Si punta su settembre: «Le prime due settimane – spiega Simone Demurtas, assessore al turismo di Castiadas - promettono bene, speriamo il trend prosegua sino a fine mese ed anche a ottobre. Ad agosto c’è stata senz’altro una flessione diversificata in base alla tipologia di alloggi. Difficile adesso fare un calcolo esatto, lo sapremo a breve con il resoconto della tassa di soggiorno». Il calo delle presenze su tutta la costa riguarda in particolare il mercato delle seconde case: «Inutile girarci attorno – spiega Giuseppe Onano, della Home Holidays Costa Rei – una serie di fattori, ad iniziare dall’inflazione, hanno costretto molte famiglie a fare vacanze più brevi o a rinunciare del tutto alle vacanze. Questo ci deve spingere a far meglio e ad impegnarci per rendere il nostro territorio sempre più attraente. Il bel mare non basta».

