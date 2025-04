«Più poteri e funzioni ai Consorzi di bonifica» 

Una proposta di legge per «rafforzare i Consorzi di bonifica». L’ha presentata il consigliere regionale di FdI, Emanuela Cera, vicepresidente della commissione Agricoltura, con l'obiettivo di «modificare funzioni e competenze contenute nella legge quadro attualmente in vigore». È datata 2008, ragion per cui «serve rispondere alle nuove esigenze espresse dalle comunità locali e dalle imprese». Per Cera, i «Consorzi di Bonifica devono diventare strumenti più efficaci ed efficienti nella prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, nella valorizzazione delle zone umide e dei compendi lagunari ma anche nella manutenzione delle campagne». In buona sostanza, agli enti va riconosciuto «un ruolo strategico nella gestione integrata del territorio, come soggetti protagonisti nella pianificazione e nell’attuazione di politiche ambientali e agricole moderne».

La proposta di legge tiene conto «dell’evoluzione del contesto ambientale e climatico, in cui i fenomeni estremi rappresentano minacce sempre più gravi per la sicurezza dei cittadini e per la tenuta del tessuto economico. In quest’ottica – spiega conclude l’esponente di FdI -, la tutela degli ecosistemi umidi si converte in leva fondamentale per la protezione del territorio e la promozione di uno sviluppo sostenibile». Il testo prevede «una spesa di 45 milioni nel triennio 2025-2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA