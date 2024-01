«Più poteri all’Antitrust e stop agli algoritmi per fermare il caro-voli»  

Più trasparenza contro lo strapotere delle compagnie aeree. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sogna di mettere la museruola all’algoritmo – quello che alza le tariffe dei biglietti se si accorge che la ricerca è fatta con un iPhone, evidentemente giudicato come un telefonino da ricchi – e predica maggiore concorrenza tra le low cost per abbassare i prezzi e migliorare la rete di collegamenti nell’Isola.

In questi giorni un biglietto aereo andata e ritorno può costare più di 650 euro: come si supera l’emergenza?

«Con un’azione continua su più livelli, in Italia e in Europa. Innanzitutto aumentando il numero di voli e tratte: per questo abbiamo istituito il tavolo di settore con tutte le compagnie aeree, in un regime di trasparenza e leale concorrenza. E abbiamo conferito con il decreto Asset nuovi poteri all’autorità dei trasporti per far emergere tutti i sussidi che ricevono le compagnie in diverse forme, e all’autorità Antitrust per contrastare l’aumento delle tariffe».

La scorsa estate avevate imposto un tetto ai prezzi: come mai avete fatto marcia indietro?

«Nessuna marcia indietro, anzi. Il provvedimento che abbiamo previsto fissa dei tetti alle tariffe praticabili in continuità territoriale con oneri di servizio pubblico, determinando un livello massimo tariffario nel bando di gara. Il decreto Asset nel suo complesso ha già dato importanti risultati».

Quali sarebbero?

«Dal monitoraggio effettuato dal ministero emerge che nel mese di novembre 2023, sulla selezione effettuata di voli e tratte con partenza dalle isole, i prezzi dei biglietti non sono aumentati rispetto al livello dell’anno precedente. Negli ultimi due mesi, poi, secondo l’Istat la variazione tendenziale rilevata mostra segnali di miglioramento sia a ottobre che a novembre».

Nella battaglia sul caro-voli avete rischiato lo scontro con Bruxelles.

«Tutt’altro. La nostra azione ha fatto breccia in Europa. La Commissione Ue, a cui abbiamo fornito le nostre valutazioni, ha denunciato gli extraprofitti delle compagnie e aperto un dossier per capire come mai a fronte della riduzione del prezzo dei carburanti e dell’aumento dei passeggeri aumentino anche le tariffe, in modo anomalo».

L’Enac sostiene che i prezzi siano schizzati alle stelle per colpa degli algoritmi e di altri sistemi utilizzati dalle compagnie.

«Il nostro decreto vieta anche l’utilizzo di procedure automatizzate per la determinazione delle tariffe, basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, dando un forte limite alle attività algoritmiche che sono alla base dell’aumento dei prezzi. Su questa linea si stanno muovendo anche la Spagna e la Gran Bretagna. Aspettiamoci novità anche in sede europea».

Prima ha parlato dei nuovi poteri attribuiti a Antitrust, autorità di regolazione dei trasporti e Enac: in cosa consistono?

«All’Antitrust sono stati riconosciuti ampi poteri istruttori e sanzionatori per vigilare su pratiche anticoncorrenziali o di abuso di posizione dominante da parte delle compagnie. Come indicatore si può usare l’aumento delle tariffe. Inoltre, sono state ampliate le competenze di Art e Enac nel contrasto alle distorsioni della concorrenza, soprattutto in merito alla trasparenza sui sussidi dei gestori aeroportuali verso le compagnie aeree».

Non temete un nuovo braccio di ferro con le low cost?

«Lo scorso anno i sussidi alle compagnie sono aumentati fino a 340 milioni di euro: a fronte di questo, ci aspettiamo che vengano confermati i programmi per ulteriori incrementi di voli e di rotte nel nostro Paese, che tutte le compagnie ci hanno presentato e che serviranno a dare un servizio migliore a un costo più basso».

Rimane il nodo dei tempi di reazione dello Stato: l’Antitrust ha impiegato un anno prima di chiudere l’indagine sul caro voli in Sicilia.

«Le autorità hanno procedure e tempi fissati dalla legge per le istruttorie. Si tratta di principi stabiliti nel rispetto degli utenti e a garanzia della trasparenza e del contrasto alla distorsione del mercato. Certo che tutti ci auguriamo che accelerino le loro decisioni».

Parliamo di industria. Eurallumina è in coma da anni: quando si chiuderà il piano di rilancio?

«Eurallumina non è in coma, si tratta di un asset in condizione di ripartire. Alla sua conservazione hanno contribuito sia lo Stato, che ha garantito l’integrazione salariale per un lungo e anomalo periodo, sia la proprietà, che ha finanziato dal 2009 ad oggi la manutenzione straordinaria degli impianti».

Quando potrà riavviare le attività?

«Superate le restrizioni giudiziali e portato a termine l’investimento che doterà l’impianto di energia elettrica e termica, anche sfruttando il gas portato sull’Isola in virtù dell’accordo bilaterale Stato-Regione che è in via di definizione, l’azienda potrà riprendere la produzione di allumina entro il 2026».

Il Governo coprirà parte degli investimenti della Sider Alloys con la “garanzia green”: quali sono i tempi per la riqualificazione degli impianti?

«Sulla base di quanto affermato dalla proprietà, la produzione di alluminio primario potrà essere avviata alla fine del 2025. Lo Stato, affinché si possa portare a compimento l’investimento, ha fatto tutto il possibile: Sace ( il gruppo assicurativo controllato dal Ministero dell’Economia, ndr ) ha dichiarato ammissibile alla garanzia l’80% dell’investimento ritenuto necessario dalla proprietà, che ora deve dimostrare di volere realmente la ripresa della produzione in Sardegna ottenendo il finanziamento per l’ammodernamento dell’impianto e garantendo direttamente quel 20% non coperto da Sace».

L’Isola verso le Regionali: Salvini conferma l’appoggio a Solinas, FdI insiste con Truzzu? Nel suo partito si fa anche il nome della ministra Calderone.

«Truzzu è un grande sindaco che ha dimostrato sul campo cosa sia il buongoverno e il mio partito lo ha proposto all’intera coalizione. Calderone è un pilastro del governo, sempre sul pezzo con conclamata competenza, e ama profondamente la sua terra. Ma io non mi occupo delle scelte che competono ai partiti della coalizione e nel mio ruolo ho il dovere di svolgere il mandato in piena e leale collaborazione con gli altri organi dello Stato come sto facendo con il governatore Solinas e come farò con chiunque sarà eletto dai cittadini sardi. Abbiamo tanto da fare per il rilancio produttivo dell’Isola, come dimostrano i tavoli che sono attivati nel mio dicastero sui poli industriali della Sardegna».

