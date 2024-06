Più posti nell’asilo nido comunale 

L’obiettivo prioritario è sollevare l’asticella della qualità del servizio. È su questo principio che, nella prima parte del 2022, il Comune di Bari Sardo aveva presentato una proposta progettuale per potenziare l’asilo nido. Istanza accolta e finanziata con 440 mila euro a settembre 2022 e l’11 giugno scorso è stato inaugurato il cantiere. Al contributo stanziato nell’ambito del Pnrr si sommano 44 mila euro dal fondo opere indifferibili per aver aggiudicato i lavori entro i termini del cronoprogramma. Una premialità che l’amministrazione di Ivan Mameli potrà sfruttare per incrementare interventi rispetto a quelli ipotizzati. L’opera sostiene anche l’economia locale: imprese e progettisti sono del posto. «L’obiettivo è quello di aumentare i posti a disposizione dei nostri bimbi oltre che innalzare il livello qualitativo degli spazi a disposizione», dice il sindaco». (ro. se.)

