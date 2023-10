Più posti nei nidi e riciclo dei rifiuti, Comune sostenibile 

Nuoro vanta nuovi “progressi sostenibili”. A certificarlo è il rapporto redatto dalla Rete dei Comuni sostenibili. Venerdì sera, al centro polifunzionale, i risultati sono stati mostrati in occasione della terza edizione delle Ricicliadi. «Ogni Comune che si fa “misurare” dal punto di vista della sostenibilità ha già fatto un importante passo avanti per ottenere risultati - afferma il presidente Valerio Lucciarini De Vincenzi –. Nuoro ha fatto anche di più, portando a casa numeri molto significativi che lo collocano tra i migliori capoluoghi di provincia italiani fin qui misurati». Spiccano l’83 per cento di riciclo della raccolta differenziata, l’aumento dei posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e l’allargamento del servizio di trasporto pubblico locale. «Quasi l’80 per cento degli indicatori hanno avuto un risultato ottimo negli ultimi 5 anni, evidenziando un forte impegno nel raggiungimento degli obiettivi sostenibili», dice il responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete, Maurizio Gazzarri. «Il Comune di Nuoro è orgoglioso di sostenere attivamente la Rete, presentando il report della città come testimonianza del nostro impegno», dice il sindaco Andrea Soddu. (g. pit.)

