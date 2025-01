Più posti letto a Sorgono e Macomer 

Nuova vita per la lungodegenza del San Camillo di Sorgono e per la riabilitazione di Macomer. L’obiettivo della Asl 3 è quello di attuare soluzioni per alleggerire il carico di lavoro definito “improprio” nell’ospedale individuando il domicilio del paziente come primo luogo di cura. Spiega Paolo Cannas, dg dell’Asl 3: «Il problema è complesso e necessita la gestione di più attività in contemporanea. La prima è il potenziamento dei posti letto sul territorio per i pazienti cosiddetti a bassa intensità di cura o riabilitativa, cioè quelli che possono essere dimessi dall’ospedale ma per motivi socioeconomici non si riesce a dimettere. I posti letto fino a oggi sono mancati. A questo fine saranno centrali le strutture di Sorgono, Macomer e lo Zonchello». ll reparto di lungodegenza del San Camillo e i due piani del poliambulatorio di Macomer (uno è utilizzato come Riabilitazione e sarà potenziato) serviranno a questo. Altro punto è l’aumento dei pazienti presi in carico nel domicilio con sistemi di telemonitoraggio che, unito all’apertura della Centrale operativa territoriale, dà un forte contributo nel percorso di dimissione protetta e nella presa in carico di persone che escono dall’ospedale, ma continuano ad avere bisogno di assistenza sul territorio. Previsto il potenziamento della prevenzione.

