«Più posti di lavoro ma lievitano i prezzi delle case» 

Da economista, analizza i dati. Senza (pre)giudizio. E traccia così due scenari: uno positivo, che pone l’accento sulla crescita e sullo sviluppo della città, uno più a tinte fosche, che accende i fari sugli “effetti collaterali”. Carlo Valdes, economista, analista di dati e autore di “Sardegna in dati”, una newsletter che racconta l’Isola attraverso i numeri, il boom dei b&b l’ha fotografato perfettamente con i numeri, mettendo in risalto ogni singolo dettaglio. «Se Cagliari sia una città eccessivamente o poco turistica è un giudizio che spetta alla politica che orienta le proprie scelte in base all’una o all’altra scelta. Tutti sappiamo che il turismo è fondamentale, decidere quale sia la soglia di guardia spetta a chi deve decidere quale sviluppo vuole per la città»

Il fenomeno comporta «pressioni, da un alto, e vantaggi, dall'altro», dice ancora l’esperto. «Lo sviluppo», arrivando dall’esterno, cioè dai turisti, «da un lato fa crescere i prezzi di specifici beni al consumo o di servizi come la ristorazione, dall’altro quello degli alloggi, perché nel momento in cui vengono a messe a servizio del turismo fette di patrimonio immobiliare, queste vengono tolte ai cittadini e crescono i canoni. Questi aspetti negativi sono controbilanciati da altri fenomeni positivi, come la generazione di redditto aggiuntivo grazie ai posti di lavoro creati e alla “nuova vita” data a un patrimonio immobiliare che diversamente sarebbe rimasto infruttuoso o disabitato. La domanda, quindi, è: come dovremmo comportarci? «La risposta spetta alla politica», dice l’esperto. ( ma. mad. )

