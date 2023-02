«Più posti a Medicina e nuove regole nelle zone disagiate» 

Più posti a disposizione per gli studenti che vogliono iscriversi alle facoltà di Medicina delle Università di Cagliari e Sassari, nuove regole per individuare le sedi carenti della medicina generale e contrastare, con un intervento a livello nazionale, la carenza di medici di base negli ambiti territoriali più svantaggiati, al di fuori dei grandi centri urbani. Sono le proposte che l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha messo sul tavolo del ministero della Salute.

Due, in sintesi, sono le richieste avanzate dalla Regione al governo romano: «La prima - si legge in una nota dell'assessorato - riguarda l'autorizzazione all'aumento di circa un terzo per almeno un triennio, dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia nei due atenei della Sardegna, mentre la seconda riguarda l'avvio di una contrattazione a livello nazionale per la modifica del parametro attualmente in uso per l'individuazione delle sedi carenti della medicina generale e la loro messa a bando».

Le richieste

In particolare il parametro dovrebbe passare, secondo l'assessore, «da un medico ogni 1.000 abitanti a uno ogni 1.200 per gli ambiti urbani con una popolazione sopra i 20mila abitanti, mantenendo invece il rapporto medico-popolazione invariato per gli ambiti con meno abitanti». Per l'esponente della Giunta Solinas «l’attuale distribuzione delle sedi della medicina generale, secondo il parametro di un medico ogni mille abitanti, determina uno squilibrio con una concentrazione dei medici nei grandi centri urbani, più richiesti, mentre nelle sedi periferiche si registrano le carenze più forti. La modifica del parametro comporterebbe una leggera diminuzione delle sedi disponibili nelle aree metropolitane, che comunque continuerebbero a essere coperte in modo soddisfacente, a vantaggio degli ambiti più periferici». Oggi in Sardegna i medici titolari di sede sono 979 (dato al 31 gennaio 2023). A questi si sommano circa 200 medici che oggi hanno i titoli per partecipare al prossimo bando di assegnazione delle sedi carenti di medicina generale, 418 in tutta la Sardegna. Se ciascuno degli oltre 1.100 medici di medicina generale fosse massimalista, cioè avesse in carico 1.500 pazienti, le persone assistite sarebbero 1.650.000, più del numero di adulti presenti in Sardegna».

Trattativa