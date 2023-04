«Più poliziotti non bastano, serve un piano di rinascita» 

«Non vogliamo la militarizzazione, chiediamo che si faccia qualcosa per la rinascita di piazza del Carmine». Così Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace, dopo la terza riunione del gruppo sul monitoraggio della malamovida. «Siamo contenti che il tavolo proposto dal prefetto sia attivo – dice -: è un momento di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, nella fattispecie ai comitati di quartiere», ma puntualizza «il problema è che da quando il tavolo è stato istituito i fenomeni delinquenziali sono aumentati, invece che diminuire. Soprattutto in piazza del Carmine».

Per questo motivo è convinto che in piazza del Carmine il presidio delle forze dell’ordine sia un’ottima misura, ma non più sufficiente: «Vogliamo che la piazza più bella di Cagliari sia restituita ai cittadini. Fintanto che non sarà sicura, la gente non la ripopolerà. Ci è stato assicurato che sono già state programmate delle manifestazioni e stanziati fondi per fare in modo che alcune società che si occupano di attività ricreative, possano organizzarle»

L’assessore comunale alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia, conferma: «In occasione della Festa di Sant’Efisio, il 30 aprile ci sarà un concerto in piazza del Carmine. Sono stati organizzati dall’amministrazione diversi eventi, sia per le festività natalizie che per carnevale» L’esponente della giunta Truzzu ricorda un’importante possibilità: «Chi realizza eventi nella piazza, ha uno sconto del 95% sul canone del suolo pubblico. Non sarebbe male se anche i residenti, approfittando del bassissimo canone, organizzassero eventi». E annuncia: «Nei prossimi mesi ci saranno sicuramente altri eventi sia culturali che ricreativi»

Gianluca Mureddu, presidente del consorzio Cagliari centro storico, si concentra sul disagio giovanile: «Abbiamo chiesto delle restrizioni più serrate nel quartiere Marina, perché sono molti i minorenni che alle 16 acquistano alcolici nel quartiere. Abbiamo discusso molto di questo, soprattutto perché non prendano strade pericolose già a 13 anni, che poi sfocino in una dipendenza». Mureddu annuncia anche la possibilità di un altro tavolo, con obiettivi diversi: «Abbiamo chiesto al Comune di mettere in moto la consulta: un punto in cui associazioni di categoria, il Comune e associazioni dei residenti, si incontrino in un tavolo che abbia un alto valore sociale».