«Più peso in Europa per le autonomie locali» 

«Le Regioni e le Autonomie locali devono avere sempre più peso in Europa», dice il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ieri ad Aosta nel convegno “Rappresentanza e processi decisionali: uno sguardo dalle assemblee regionali verso l’Unione europea”, organizzato dall’Università della Valle D’Aosta.

Pais sottolinea l’importanza di un’Europa sempre più coesa: «Solo con una grande partecipazione dei singoli territori alle decisioni dell’Ue il cittadino europeo si sentirà parte di una istituzione che, a volte, sembra ancora troppo lontana dalle popolazioni». Il presidente ribadisce la necessità che l’Europa riconosca il ruolo di quei territori che, in virtù della loro specialità, godono all’interno dello Stato di cui fanno parte di poteri legislativi, amministrativi e finanziari più ampi rispetto alle altre regioni. «La specialità della Sardegna - prosegue - garantita da disposizioni costituzionali è stata istituita per soddisfare i bisogni specifici del territorio, legati a ragioni storiche, geografiche, culturali e linguistiche dell’Isola. Questo regime speciale, come quelle di altre Regioni o altre zone d’Europa deve essere riconosciuto dall’Europa perché i principi della “democrazia regionale” devono concorrere a costituire quella Europa delle Regioni da sempre auspicata».

