Più partecipazione nelle città del nord e fra le donne 

Vince l'astensionismo, l’affluenza regge un po’ di più nelle città del centro-nord, dove supera la media nazionale aggirandosi sul 36%. In più, in controtendenza rispetto al passato, alle urne vanno più donne che uomini. Youtrend di Lorenzo Pregliasco, analizzando i dati del Viminale, rilevando anche come l’imprinting politico della chiamata alle urne abbia pesato sulla partecipazione. Non a caso è nelle roccaforti del Pd e di Avs - su tutte, Firenze con il 46,93% e Bologna con il 47,67% - che si contano più elettori. Così come il quesito sulla cittadinanza raggiunge il picco dei sì nelle cosiddette ztl delle grandi città, come Milano e Torino, mentre quelli sul lavoro sono più votati nelle zone popolari dei grandi centri: è l’esempio dei quartieri San Salvario, Aurora e Mirafiori di Torino. Sono le città più popolose a riempire le urne: nei comuni sopra i 100 mila abitanti la media è del 35,5% degli aventi diritti al voto. E l’affluenza vede le urne più vuote al sud, dove si attesta sul 24% col picco negativo della Sicilia al 23% (ma la provincia di Bolzano si ferma al 15,9%). Nel voto cambia pure il genere: hanno votato il 31,3% delle donne e il 29,1 degli uomini: per Pregliasco le donne, soprattutto tra i giovani, sono più vicine al fronte progressista e quindi più partecipative al voto.

