Cimitero.
02 novembre 2025 alle 00:17

Più parcheggi e sorveglianza per il giorno dei defunti 

Anche a Quartu, in occasione della giornata di Ognissanti, il cimitero comunale di via Marconi è stato preso d’assalto da migliaia di persone in visita ai parenti defunti.

Per mantenere l’ordine e garantire accessi tranquilli, in questi giorni sono presenti agli ingressi anche i soci dell’Associazione carabinieri in pensione. A regolare il traffico dalla parte di via San Francesco e in via Marconi sono gli agenti della Polizia locale. L’area parcheggi sterrata dalla parte di via Marconi è stata spianata per garantire un maggior numero di spazi per la sosta.

Oggi e domani il cimitero continuerà a restare aperto con orario continuato dalle 8 alle 16,50. Da martedì (lunedì è giorno di chiusura), si riprenderà con i consueti orari invernali: la mattina dalle 8 alle 11,50 e il pomeriggio dalle 15 alle 16,50. Il sabato, orario continuato dalle 8 alle 16,50, la domenica dalle 8 alle 12,50.

Oggi alle 15,30, poco distante dall’ingresso principale della parte moderna del camposanto comunale, ci sarà la messa con i sacerdoti di tutte le parrocchie cittadine e con le autorità comunali. I posti a sedere non sono tantissimi, per cui si consiglia di arrivare un po’ prima per poter assistere da seduti alla celebrazione in memoria dei defunti.

