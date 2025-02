Più parcheggi attorno alla nuova struttura  

Le perplessità per i parcheggi, sollevate dai commercianti e dai banchi dell’opposizione lasciano spazio ad alcuni chiarimenti: «L'Amministrazione è impegnata su diversi fronti: stiamo aprendo nuovi parcheggi e lavoriamo con il Ctm per la modifica di alcune linee dei bus, inoltre lavoriamo per mettere a disposizione navette dai parcheggi in struttura, come per esempio dal parcheggio di via Manzoni», spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «In riferimento ai parcheggi, che come detto non sono l'unica soluzione alla mobilità urbana, comunque abbiamo raddoppiato quelli tra via Sant’Alenixedda e piazza Giovanni, grazie alla creazione degli stalli a spina di pesce e ad altri accorgimenti», sottolinea l’assessore. «Inoltre saranno circa 170 i nuovi stalli nel parcheggio coperto sotto il mercato provvisorio. Questa struttura ospita due piani interrati, uno dei quali sarà utilizzato per celle frigo e movimentazione merci, quando il mercato di San Benedetto sarà riaperto si potrà utilizzare anche questo piano come parcheggi, raddoppiando la capienza attuale».

Spariranno, però, i parcheggi attorno all’attuale mercato perché «tutto l’anello interno sarà parte del cantiere», spiega l’assessore.

