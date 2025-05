Più ospiti alla mensa dei poveri «Boom inatteso che fa riflettere» 

Aumentano gli ospiti alla mensa del viandante ma aumenta anche l’onda di solidarietà per aiutare i vincenziani a portare avanti il servizio. Un po’ a sorpresa negli ultimi giorni, è cresciuto il numero dei commensali che si accomodano per il pranzo nei locali di via Montenegro. Sono diventati 40 erano poco più di una trentina.

«Un aumento che dobbiamo analizzare e valutare» dice il presidente della mensa Marco Pilleri, «di certo sono arrivate persone che prima non conoscevamo e dobbiamo capire cosa sta accadendo».Si tratta di persone che probabilmente nell’ultimo periodo hanno perso il lavoro e si sono ritrovate di punto in bianco senza più niente.

In loro aiuto c’è anche la grande solidarietà delle associazioni e dei cittadini. Nei giorni scorsi sono arrivati alla mensa 1.400 euro raccolti per la questua giubilare di martedì scorso che ha visto tutte le parrocchie unite in un corteo che è arrivato fino a piazza Sant’Elena dove l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha celebrato la messa.«Ma non solo» aggiunge Pilleri, «ci arrivano anche le offerte di cibo che per noi sono importantissime per poter garantire il pranzo ai bisognosi».Uomini e donne, quartesi e stranieri che qualche mese fa si erano ritrovati di punto in bianco privati del servizio, interrotto a causa dei ripetuti furti di generi alimentari all’interno dei locali della mensa.

