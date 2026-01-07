VaiOnline
Villasor.
08 gennaio 2026 alle 00:27

Più ore di assistenza nell’ambulatorio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche nel mese di gennaio continua l’operato dell’ambulatorio sanitario di continuità territoriale. Da dicembre infatti, per sopperire all’assenza del dottor Amatore Pisanu e al trasferimento di un altro dottore lo scorso anno, era stato istituito l’Ascot in via Campania. L’ambulatorio potrà contare su altre 4 ore in più di servizio per venire incontro ai pazienti del medico, in attesa di scoprire quando farà rientro. Già da oggi, giovedì 8 gennaio, sono in vigore i nuovi turni. La mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 17. Domani l’assistenza sarà garantita in fascia serale, dalle 17 alle 20. La prossima settimana l’Ascot tornerà operativo lunedì 12 gennaio dalle 14.30 alle 20, mentre martedì 13 gennaio l’apertura è prevista nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Giovedì 15 gennaio è in programma l’ultimo turno per ora reso noto dal sindaco Massimo Pinna: ambulatorio aperto dalle 9 alle 13 e, dopo la pausa, dalle 14.30 alle 18. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 