Più ore di assistenza nell’ambulatorio  

Anche nel mese di gennaio continua l’operato dell’ambulatorio sanitario di continuità territoriale. Da dicembre infatti, per sopperire all’assenza del dottor Amatore Pisanu e al trasferimento di un altro dottore lo scorso anno, era stato istituito l’Ascot in via Campania. L’ambulatorio potrà contare su altre 4 ore in più di servizio per venire incontro ai pazienti del medico, in attesa di scoprire quando farà rientro. Già da oggi, giovedì 8 gennaio, sono in vigore i nuovi turni. La mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 17. Domani l’assistenza sarà garantita in fascia serale, dalle 17 alle 20. La prossima settimana l’Ascot tornerà operativo lunedì 12 gennaio dalle 14.30 alle 20, mentre martedì 13 gennaio l’apertura è prevista nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Giovedì 15 gennaio è in programma l’ultimo turno per ora reso noto dal sindaco Massimo Pinna: ambulatorio aperto dalle 9 alle 13 e, dopo la pausa, dalle 14.30 alle 18. (m. p.)

