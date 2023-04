«Più opportunità con gli istituti tenici» 

Ogni anno più di 33mila studenti sardi scelgono gli istituti tecnici o professionali, ma i ragazzi che completano la formazione alle scuole superiori sono ancora pochi rispetto alla crescente richiesta delle aziende isolane. È la fotografia del rapporto tra istruzione e lavoro elaborata da Confartigianato Sardegna, illustrato dal Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario della confederazione delle imprese artigiane. «Urgente valorizzare l’insegnamento di competenze tecnico-pratiche», chiariscono «puntando su formazione e istituti tecnici superiori».

Il report sui mestieri

A conti fatti sono 33.598 gli studenti sardi che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno seguito percorsi di istruzione tecnica e professionale, pari al 46,8% del totale che hanno frequentato le scuole secondarie della regione, numeri che collocano la Sardegna al 12° posto nella graduatoria nazionale degli alunni che hanno compiuto questo tipo di scelta formativa. Lo studio chiarisce che se da una parte tra i mestieri più richiesti ci sono quelli con percorsi di formazione di assoluta eccellenza (ingegneri, tecnici e specialisti di software e web-marketing e tante altre professioni iper specializzate), dall’altra ci sono decine di migliaia di offerte per quelli “introvabili” come trattoristi, potatori, addetti al raccolto di frutta e verdura, fresatori, tornitori, elettricisti, saldatori, manutentori e tante altre attività legate al mondo dell'artiginanato e dell’industria.

I problemi

«L’analisi», chiariscono Lai e Serra, «mette in evidenza come per sostenere l’occupazione giovanile nei principali settori del nostro tessuto produttivo occorra puntare con più decisione sull’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale». Sassari e la Gallura con 10.588 alunni (42,1%) sono le zone con il più alto numero di studenti che optano per un indirizzo tecnico professionale, seguite da Cagliari con 9.119 studenti (42,1%), il Sud Sardegna con 5.376 (52,4%), Nuoro con 4.896 (50,1%) e Oristano con 3.161 (50,1%). Dall’incrocio dei dati, inoltre, affiora inoltre anche un dato particolarmente significativo: nonostante la scuola tecnico-professionale garantisca maggiori possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, i giovani sardi continuano a preferire in larga parte il liceo. Eppure, nel 2022, il 66,9% del personale assunto in Sardegna possedeva un’istruzione tecnico professionale.