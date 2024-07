«Più medici di famiglia e aumento degli stipendi» 

Aumento degli stipendi per i medici e richiamo di chi è in pensione per contrastare l'assenza di personale. E se possibile con una copertura omogenea di posti sul territorio. È questo la ricetta messa in atto nei giorni scorsi dalla presidente Alessandra Todde e dall'assessore Armando Bartolazzi per risollevare la situazione sanitaria nell'Isola e rispondere alle domande dei sindaci del Nuorese in merito alla carenza di medici.

L’incontro

L'annuncio delle due novità è arrivato ieri mattina nella conferenza socio sanitaria della Asl 3, che si è tenuta nel palazzo della Provincia a Nuoro. Dopo un'introduzione dell'amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu, si è parlato delle problematiche dei singoli Comuni grazie al confronto tra sindaci del territorio, Asl, Provincia e Regione. I vertici hanno discusso sulle «riforme passate che hanno introdotto cambiamenti profondi senza mai riuscire a radicarsi nei territori e risolvere i problemi – ha detto Tidu –. Dobbiamo tenere conto di ciò che è stato sottratto in quest'ultimo periodo, che non riguarda soltanto la carenza di personale, ma di un'organizzazione errata e mancata sinergia». Su questo si è incentrato il dibattito.

La Regione

«Vorrei partire da quello che è stato il presupposto della nostra campagna elettorale. Ho detto una cosa molto precisa: non ci sarebbe stata nessuna riforma», ha replicato la presidente Todde. «Significa che certamente abbiamo una sanità che non funziona e mettere insieme due cose che non funzionano non va bene. Bisogna quindi lavorare all'interno di quello che già esiste». Il dg Paolo Cannas sfoglia slide che illustrano un bilancio delle azioni fatte dalla Asl 3 come le case della comunità (Macomer, Sorgono, Nuoro, Siniscola, Gavoi) e l'organizzazione per la presa in carico di 400 pazienti con scompenso cardiaco attraverso una centrale operativa, 5 point care e la cura dei pazienti a domicilio. Cannas parla di rete ospedaliera e abbattimento delle liste d'attesa: «Abbiamo sempre avuto come obiettivo il potenziamento del territorio. Con il Pnrr ci saranno tantissime nuove strutture dal punto di vista edilizio che nasceranno; si tratterà principalmente di tanti piccoli poliambulatori».

I sindaci

Dure le repliche dei primi cittadini: «Le strutture non devono essere attrezzate in modo moderno, ma devono avere personale che possa intervenire – dice il sindaco di Oliena Bastiano Congiu in qualità di neo Presidente del Comitato del Distretto socio sanitario di Nuoro subentrato al posto di Davide Muledda –. Le guardie mediche coprono due giorni su dieci, un capitolo a parte gli Ascot. Le case della comunità vanno potenziate. E poi va bene la telemedicina di cui sento spesso parlare, ma se c'è qualcuno che va a casa dei nostri anziani e malati è meglio». A sottolineare questi aspetti anche i sindaci di Irgoli, Macomer, Sorgono, Fonni, Dorgali, Austis, Silanus, Siniscola, Orgosolo e Gavoi. Tutti concordi invece sul successo e volontà di potenziare la prevenzione e gli screening, anche attraverso la Lilt. L'assessore Bartolazzi e la presidente Todde hanno infatti annunciato che «questo è solo il primo degli incontri. Ne faremo altri, anche coinvolgendo la Lilt per potenziare i servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA