«Più manutenzione e nuove costruzioni Così daremo risposte» 

Una nuova gestione degli alloggi popolari, dove la manutenzione deve diventare elemento centrale (ordinario e non più straordinaria, in emergenza, come è attualmente), un monitoraggio del patrimonio edilizio popolare del Comune per capire quali case sono abitate e quali no, quindi un nuovo dialogo con la Regione sugli alloggi Area, infine la ricerca di accordi pubblico-privati per la costruzione di nuovi appartamenti. Il dossier “case popolari” sul tavolo di Anna Puddu, neo assessora alla Salute e benessere, con delega alle politiche di gestione del patrimonio Erp e dell’edilizia convenzionata, è ricco di urgenze da affrontare. «Cagliari vive da tempo un’emergenza abitativa che ormai non riguarda solo gli alloggi di edilizia popolare ma anche quelli convenzionati. Occorrono nuove politiche, dobbiamo dare da subito risposte alle tante persone che hanno un’esigenza abitativa».

Obiettivi ambiziosi, dentro un mare di criticità legate al tema dell’abitare, in buona parte venute al pettine negli ultimi anni. L’amministrazione investe molto sulla partita, perché vuole che nei prossimi anni il tema dell’emergenza abitativa diventi decisamente meno urgente. E anche la scelta di accorpare le politiche abitative in un unico settore, va in questa direzione. «Con l’assessore all’Urbanistica», Matteo Lecis Cocco Ortu, «cominceremo a valutare come incrementare il numero degli alloggi, non soltanto costruendone di nuovi ma anche demolendo edifici vecchi per poi ricostruirli», perché negli ultimi 14 anni gli nuovi alloggi sono quei 36 di via Flumentepido, spiega ancora l’assessora Puddu. Non solo. «Servirà fare un accordo con Area», l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa, «perché la gestione delle graduatorie è sempre in capo al Comune, predisporre una manutenzione programmata degli immobili, l’unica in grado di dare risposte soddisfacenti agli inquilini, trovare un accordo con la Regione», che dovrebbe modificare la legge 13, «per far sì che a seconda dei cambiamenti dei parametri reddituali degli inquilini si possa passare da un alloggio Erp a uno di edilizia convenzionata, e viceversa». ( ma. mad. )

