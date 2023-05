«Più lavoro per le persone disabili»  

«Chiedo che sia applicata la legge 68 per il diritto al lavoro dei disabili». Antonello Casu, consigliere di minoranza a Gonnesa per la lista “Il nostro territorio”, ha protocollato una richiesta in Comune all’attenzione del sindaco Pietro Cocco, di tutti i consiglieri comunali e del segretario comunale. «Ci sono delle disposizioni di legge molto precise sul diritto al lavoro per le persone disabili - dice Antonello Casu - chiedo che possano essere applicate anche nel nostro Comune, riservando delle assunzioni a questa categoria di persone. Non è la prima volta che avanzo questa richiesta, mi auguro che si possa finalmente mettere in pratica una cosa già prevista dalle norme, riconoscendo l’applicazione di un diritto alle persone disabili per l’accesso al lavoro pubblico». (a. pa.)

