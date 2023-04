«Più lavoro, per invertire la rotta»  

E Daniela Fumarola, segretaria confederale Cisl e reggente Fnp nazionale, mostra la vicinanza del sindacato: «Abbiamo visto durante la pandemia che tante persone possono vivere momenti difficili. Le povertà sono aumentate, colpendo anziani, giovani e donne: per uscirne serve ripartire dal lavoro. Abbiamo bisogno di un tavolo col Governo sulla non autosufficienza, che non riguarda solo gli anziani. E dobbiamo insegnare il valore della vita ai ragazzi».

In questo quadro di impoverimento si punta a investire in competenze, formazione e istruzione.

I fenomeni di impoverimento e marginalità delle famiglie peggiorano situazioni già al limite, accresciute da pandemia e guerra. Ma una speranza c'è: «Non è vero che il lavoro non c'è e che non possiamo crearlo», il messaggio di Ada Lai, assessora regionale al Lavoro. «Non è possibile, con tutti i fondi che abbiamo in questo periodo, non riuscire a spenderli bene: è immorale non capire che si può creare una società diversa. La Sardegna cambia solo attraverso il lavoro: dobbiamo mettercela tutta».

Un presente non semplice per vari motivi, spiegati dal segretario generale del sindacato Gavino Carta: «Viviamo una fase di innovazioni tecnologiche, ma anche problemi sociali e crisi finanziarie improvvise: non danno certezze alle persone nel breve periodo. In una delle fasi più critiche della Sardegna, con forte disagio di cittadini, famiglie meno abbienti e imprese, bisogna puntare su lavoro e lotta alla povertà. Che non è solo economica, ma anche energetica e di competenze».

Un momento di condivisione, riflessione e proposte sul lavoro, in un periodo storico complicato per l'Isola, con l'accento sulla povertà non solo economica. Questi i temi del convegno “Il lavoro come contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale”, iniziativa della Cisl Sardegna con la Pastorale Sociale e del Lavoro sarda tenuta ieri al Seminario Arcivescovile a Cagliari.

Un momento di condivisione, riflessione e proposte sul lavoro, in un periodo storico complicato per l'Isola, con l'accento sulla povertà non solo economica. Questi i temi del convegno “Il lavoro come contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale”, iniziativa della Cisl Sardegna con la Pastorale Sociale e del Lavoro sarda tenuta ieri al Seminario Arcivescovile a Cagliari.

Un presente non semplice per vari motivi, spiegati dal segretario generale del sindacato Gavino Carta: «Viviamo una fase di innovazioni tecnologiche, ma anche problemi sociali e crisi finanziarie improvvise: non danno certezze alle persone nel breve periodo. In una delle fasi più critiche della Sardegna, con forte disagio di cittadini, famiglie meno abbienti e imprese, bisogna puntare su lavoro e lotta alla povertà. Che non è solo economica, ma anche energetica e di competenze».

I fenomeni di impoverimento e marginalità delle famiglie peggiorano situazioni già al limite, accresciute da pandemia e guerra. Ma una speranza c'è: «Non è vero che il lavoro non c'è e che non possiamo crearlo», il messaggio di Ada Lai, assessora regionale al Lavoro. «Non è possibile, con tutti i fondi che abbiamo in questo periodo, non riuscire a spenderli bene: è immorale non capire che si può creare una società diversa. La Sardegna cambia solo attraverso il lavoro: dobbiamo mettercela tutta».

In questo quadro di impoverimento si punta a investire in competenze, formazione e istruzione.

E Daniela Fumarola, segretaria confederale Cisl e reggente Fnp nazionale, mostra la vicinanza del sindacato: «Abbiamo visto durante la pandemia che tante persone possono vivere momenti difficili. Le povertà sono aumentate, colpendo anziani, giovani e donne: per uscirne serve ripartire dal lavoro. Abbiamo bisogno di un tavolo col Governo sulla non autosufficienza, che non riguarda solo gli anziani. E dobbiamo insegnare il valore della vita ai ragazzi».

Nel convegno ha testimoniato la fondazione Domus de Luna, con la cooperativa dei Buoni e Cattivi che da tredici anni offre un futuro migliore a chi è in difficoltà. «Quasi 70 lavoratori si guadagnano lo stipendio, orgogliosi, potendo trovare un senso e un’autonomia di vita col lavoro», segnala Ugo Bressanello, creatore della fondazione.

Si cerca, inoltre, di promuovere un lavoro sostenibile e dignitoso con la persona al primo posto: «La mission del momento storico è il lavoro al centro delle nostre attenzioni», rimarca Gilberto Marras, direttore regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro. «In Sardegna 14.000 opportunità di lavoro perse in un anno e 28.000 per cui non si trovano lavoratori. Vogliamo capire perché e cambiare, pure rischiando di perdere l'equilibrio: bisogna rimettersi in cammino».

Monsignor Giuseppe Baturi aggiunge: «Lo scopo del lavoro è il bene della vita e della comunità. Rimettere al centro il lavoro significa evidenziare quest'evidenza nel dibattito sociale e politico. Il lavoro è una necessità, fa parte del senso della vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata