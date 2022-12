«Più investimenti sulla formazione» 

Per incentivare l'occupazione è necessario investire nella formazione di qualità, favorire l’incontro tra le imprese e chi cerca un lavoro, andare oltre alle politiche passive, integrandole con quelle attive, ma anche colmare il grave divario rappresentato dalla mancata corrispondenza tra le competenze in possesso dei lavoratori e delle lavoratrici e quelle richieste dalle aziende. È indispensabile, inoltre, ripensare alle modalità del reddito di cittadinanza, dei sussidi e dei ristori. È questo, in sintesi, il quadro emerso ieri a Cagliari, all’ex Manifattura Tabacchi, dalla Conferenza regionale per le politiche del lavoro, dal titolo “Capire il presente per disegnare il futuro: le nuove culture del lavoro”.

L’evento è stato promosso dall’assessorato regionale del Lavoro, della Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale in collaborazione con l’Aspal per fare il punto sulla situazione e analizzare gli scenari e le prospettive occupazionali nell'Isola. All'iniziativa ha collaborato anche l’Università di Cagliari, che ha partecipato con un gruppo di lavoro di studenti, coordinato dalla docente di Diritto del lavoro, Piera Loi.

Strategia

«Con le risorse della finanziaria - ha affermato l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai - continueremo a investire in formazione di qualità, favorire l’incontro tra le aziende e i lavoratori in cerca di occupazione, e soprattutto sostenere le imprese, motore dell’economia, e i cantieri comunali, strumenti di inclusione attiva dei cittadini».

Lai ha osservato che «il lavoro sta cambiando, è diverso, perché risente di tutti i cambiamenti avvenuti dopo la pandemia, della sfida dei Paesi emergenti e delle nuove tecnologie, delle esigenze dei giovani che non trovano occupazione e di una società, quella italiana, caratterizzata da una popolazione sempre più anziana».

L'esponente dell'esecutivo regionale ha sottolineato, infine, che «sulla scia del lavoro avviato dalla precedente assessora, Alessandra Zedda, che ha lasciato risorse, progetti e innovazioni importanti da portare a termine, si proseguirà un percorso di politiche attive, sempre più a misura di persona, di famiglia, e di un mondo in continua evoluzione».

