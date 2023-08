«Più informazioni sul piano espropri per le rinnovabili»  

«Chissà quanti dei proprietari terrieri che compaiono nel piano degli espropri per i progetti di energie rinnovabili, nemmeno è a conoscenza dell’esistenza degli elenchi con le particelle catastali. È fondamentale fare informazione e diffondere i documenti». Giancarlo Ballisai, 70 anni, presidente di Adiquas, associazione ambientalista di Nuraxi Figus e uno dei promotori del Comitato a difesa del territorio di Nuraxi Figus, mette a disposizione tutta la documentazione dei progetti per energia rinnovabile che interessano Gonnesa e i dintorni. «Molti di questi progetti - dice Ballisai - al loro interno hanno un piano di esproprio molto dettagliato, con nomi, cognomi e particelle dei terreni, in molti casi si tratta di terreni ad uso agricolo. Ho tutti i documenti e sto diffondendo l’informazione. In pochi giorni già molti proprietari mi hanno contattato per avere i dettagli, non erano a conoscenza del progetto e dell’ipotesi degli espropri». Un’eventualità, nel caso in cui i progetti per energie rinnovabili siano approvati. «In questa fase è fondamentale far circolare i documenti il più possibile in modo che i cittadini siano consapevoli di quello che potrebbe verificarsi - dice Ballisai - l’obiettivo è istituire un comitato allargato a tutto il Sulcis».

Intanto, per quanto riguarda il territorio comunale di Gonnesa, nel sito del Ministero della Transizione Ecologica è stata pubblicata una nuova richiesta, ma senza un progetto consultabile. Si tratta di un impianto integrato fotovoltaico con mandorleto superintensivo, foraggere annuali, sistema di accumulo e impianto fotovoltaico da 56,55 megawatt.

