«Più informazione sui fattori di rischio» 

«La cirrosi epatica è una malattia importante ma i centri epatologici della Sardegna sono pochi e i medici che seguono una delle patologie che più occupa i reparti di medicina sono sempre meno», afferma il professor Luchino Chessa, responsabile della Struttura semplice delle Malattie del fegato del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Molti epatologi sono andati in pensione e solo la buona volontà di chi è rimasto aiuta a gestire un servizio importantissimo, perché la Sardegna è una regione dove il tasso di malattie del fegato è molto elevato e tutto ciò dipende dalle cause della cirrosi epatica che insistono sul nostro territorio.Abbiamo un numero di infezioni da virus dell’epatite B e C superiore alla media nazionale,per quello che contano i dati risalenti al 2000. Siamo una regione dove la patologia epatica da abuso di bevande alcoliche è ai primi posti; siamo in linea con il resto della Nazione per quanto riguarda le malattie croniche da fegato grasso. Ci troviamo ai primi posti, purtroppo essendo un’Isola, per quanto riguarda le malattie epatiche su base autoimmune. Ognuna di queste situazioni, se non prevenute e trattate, provocano dei danni nel fegato che col tempo possono diventare irreversibili».

«La cirrosi epatica è la fine del percorso di una persona che ha una malattia cronica al fegato che non è stata curata», spiega Chessa: «È un’importante causa di invalidità e di morte in tutto il mondo. La mortalità annuale nel momento che a una persona viene diagnosticata la cirrosi è del 1% e quando arrivano le complicanze va oltre il 5%, con una sopravvivenza inferiore a3-5 anni. Su circa 9.000 pazienti seguiti presso l’Epatologia dell’Aou di Cagliari, circa la metà ha un’epatite virale, 3.000 da virus C, 1.500 da virus B. Il resto sono pazienti con fegato grasso e consumo eccessivo di bevande alcoliche. Un numero minore, circa 500 pazienti, ha una patologia autoimmune che può essere controllata con farmaci specifici».

«Per ridurre i nuovi casi di epatite», suggerisce lo specialista, «andrebbero fatte campagna di sensibilizzazione così da evitare nuove infezioni virali, i cui fattori di rischio rimangono trattamenti di bellezza (piercing, manicure, pedicure e tatuaggi) e la condotta sessuale, e per migliorare lo stile di vita (ridurre il consumo di bevande alcoliche, mangiare bene, avere un peso nella norma, praticare attività fisica)».