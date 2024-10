«Più informazione per sconfiggere le dipendenze» 

Le dipendenze sono presenti tra i giovani di Carbonia e del territorio e in particolare a far paura è la ludopatia. Questo è uno degli aspetti emersi durante la tappa cittadina di “No dipendenze” ciclo di incontri organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “Sport e Salute’” coordinato dalla presidente Elisabetta Pusceddu, e realizzato grazie al contributo dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, con la partecipazione dell’amministrazione comunale.

Alla convention, sotto la direzione artistica di Alex Musa, hanno partecipato circa un migliaio di ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole del territorio. Per Carlo Cancedda, 18 anni di Carbonia, «oltre alla dipendenza da tabacco è molto presente quella dal gioco. Viene fatto con molta naturalezza, – afferma – quasi senza rendersene conto, non vivendola come dipendenza». Ancora più chiaro è Federico Cuccu, 19 anni di Sant’Antioco: «Non c’è vergogna nel giocare. Si ha consapevolezza del rischio ma ognuno alla fine è artefice e consapevole delle sue azioni». I ragazzi comprendono ovviamente la pericolosità delle dipendenze: «Conoscerle è importante - conclude Carlo – abbiamo bisogno di formazione e informazione». Gli insegnanti hanno ovviamente un ruolo nella gestione di queste situazioni. Per Claudia Basciu: «Spesso i ragazzi ne parlano con noi e li mettiamo in guardia, raccontando che ci sono diversi modi salutari di divertirsi. Spesso facciamo da tramite con le famiglie quando ci rendiamo conto delle situazioni più pericolose».

Nel corso della mattinata diversi professionisti e artisti hanno interagito con i ragazzi per spiegare le pericolosità, soprattutto quelle più nascoste, derivanti dalle dipendenze. Roberto Betocchi, direttore generale di “Sport e Salute” spiega: «Il nostro obiettivo è dare strumenti per accrescere il livello di consapevolezza delle questioni relative alle sostanze legali, illegali ma anche alle nuove dipendenze senza sostanza, come gli strumenti tecnologici». L’assessora allo Sport Giorgia Meli ha aggiunto: «Il Comune è fortemente convinto della necessità di sostenere tutte le iniziative utili per contrastare i fenomeni che mettono a rischio la crescita positiva delle nuove generazioni»

