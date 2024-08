Più in alto, più Sottile 

PARIGI. Dai sogni d'oro a un incubo di dimensione olimpica. Gianmarco Tamberi esce dalla sua seconda finale dei Giochi passando attraverso ospedali e flebo, sempre col piglio da animale da palcoscenico. Stavolta però ferito, e non solo perché chiude undicesimo su dodici. La festa di Gimbo finisce quando non era neanche cominciata. Sei salti, uno solo oltre l'asticella a 2,22, poi l'eliminazione a 2,27, terzo escluso sui 12 finalisti. Ma ,detto del campione uscente, bisogna celebrare il protagonista inatteso, Sterfano Sottile che non si accontenta di un ruoo da comprimario ma chiude addirittura alla stessa misura di Mutaz Barshim, con 2,34, primato personale.

Le medaglie

Un errore in più (a 2,31) rispetto al qatariota co-campione a Tokyo, manda l’azzurro ai piedi del podio, con la 25ª medaglia “di legno” della spedizione italiana e il rimpianto di centrare il 40° podio (come in Giappone, in attesa della 41ª dalla pallavolo femminile). Davanti, in due saltano 2,36 ma rifiutano la doppia vittoria e fanno lo spareggio: prevale il neozelandese Hamish Kerr (risaltando 2,34) sull’americano Shelby McEwen.

Un “garone”

«Dà un po' fastidio arrivare quarti con la stessa misura del terzo», ammette Sottile ai microfoni di Raisport. «Per quello che mi riguarda con 2.34 ho fatto un “garone”. Devo ringraziare i miei fisioterapisti dopo i tanti problemi avuti. Ringrazio tutti a partire dalla mia famiglia». Piemontese di Borgosesia, rivelatosi con l’oro ai Mondiali allievi di Cali nel 2015, l’altista delle Fiamme Azzurre può entrare in una nuova dimensione e uscire dal cono d’ombra del suo ingombrante capitano, che ieri si è preso la scena sin dal mattino.

La giornata

All'alba di Parigi, era di fatto già svanita la voglia matta di bissare la vittoria di Tokyo tre anni fa ed entrare nella storia come l'unico altista a realizzare la doppietta: alle 5 una nuova colica lo aveva costretto a maledire la sua sorte, lui che nel 2016 doveva atterrare a Rio da favorito e si ruppe la caviglia in un impavido tentativo di record italiano. La giornata è finita con Tamberi a piangere a dirotto, abbracciato alla moglie Chiara a bordo pista. A coccolarlo decine di amici in un lunghissimo rito catartico. Quello, in verità, Gimbo avrebbe preferito viverlo prima, per farla finita con i calcoli. A inizio settimana, quando il primo improvviso malore lo aveva messo ko rinviandone l'arrivo a Parigi. E ieri ha dato vita a un thrilling da non credere, alimentato dai propri post Instagram: gareggia o non gareggia? Infine il parere medico ha escluso “assoluti impedimenti” e lui ha potuto postare. «Ci sarò». Di più non poteva proprio fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA