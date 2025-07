Più illuminazione contro il vandalismo  

Arriva più luce in vari giardini e zone di Sestu per dare scacco matto ai vandali. Succede in via della Resistenza, nel parcheggio adiacente la scuola, dove è stato sistemato un faro. Proprio qui si trova un’aiuola che diventa spesso una vera discarica e mesi fa si era verificato anche l’incendio di un’auto, con tutta probabilità doloso. «L'installazione è stata richiesta da diversi cittadini ai fini della sicurezza, e con qualche risorsa residua è stato possibile farlo», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. Questo intervento non è l’unico: «C’è la recente illuminazione del Giardino di Gabriele in via Laconi», continua Bullita. Un’altra zona dove abbondavano le lamentele di residenti su schiamazzi notturni e rifiuti abbandonati. «E lo faremo anche in altri punti non appena trovate le risorse». Tra i punti più richiesti c’è il parco di piazza fra Ignazio, spesso vandalizzato, e dove ha anche preso fuoco un’auto.

