Più forze Nato nell’Artico per salvare la Groenlandia 

Bruxelles. Per ora è soltanto un’ipotesi, ma il messaggio sarebbe già stato recapitato alla Casa Bianca. La Nato sta valutando di rafforzare la sua presenza militare nell’Artico: un escamotage - rilanciato dal quotidiano tedesco Handelsblatt citando fonti dell’Alleanza - per convincere Donald Trump a mettere da parte le sue mire espansionistiche anche per scongiurare la guerra dei dazi. I leader Ue domani cercheranno l’unità intorno alla Nato e al suo segretario generale, Mark Rutte, al vertice informale sulla difesa a Bruxelles: sul tavolo - a cui siederà anche il leader britannico Keir Starmer, prima volta a un summit Ue dai tempi della Brexit - ci saranno anche le pretese del presidente americano sulla spesa militare da portare fino al 5% del Pil. E come reperire le risorse. Tutte le opzioni sono allo studio, ma lo scontro è già acceso.

Sulle ambizioni territoriali Trump «non scherza», ha assicurato nei giorni scorsi il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso nelle prossime ore a Panama. Un maggiore coinvolgimento degli Alleati in Groenlandia allora, nei piani della Nato, potrebbe rispondere alle esigenze di sicurezza a stelle e strisce senza modificare lo status dell’isola. La strategia, in discussione ancora a livello informale, si baserebbe sui nuovi piani di difesa Nato già adottati nel 2023, con un aumento delle capacità di deterrenza e difesa nell’estremo nord in chiave anti-Russia e anti-Cina, la cui presenza navale nell’area si fa sempre più pressante. A spingere l’Alleanza verso questa direzione è la premier danese Mette Frederiksen, da settimane in pressing sugli alleati. Copenaghen è già impegnata a protezione dell’isola con 2 miliardi di dollari per rafforzare la presenza militare nell’Artico e nel Nord Atlantico. Ma dietro l’accelerazione si cela il vero nodo della partita: i finanziamenti per la difesa.

