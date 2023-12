«Più forti di guerre, crisi e internet» 

Resistono, si rinnovano, senza mai dimenticare le proprie origini. Dietro a quella targa, affissa con orgoglio sulle pareti, è racchiuso un patrimonio di identità e tradizione.

Il simbolo

Le botteghe storiche sono un po’ il simbolo della resilienza oristanese: attività commerciali ancora aperte nel terzo millennio, la cui nascita si perde nel tempo. Nel registro stilato dalla Regione nel 2014 se ne contano dodici, anche se qualcuno nel frattempo ha abbassato la saracinesca. Requisito principale per ottenere il riconoscimento: operare da almeno cinquant’anni nello stesso settore merceologico.

In centro

Ma tra le vie del centro storico c’è chi ha superato abbondantemente l’obiettivo, come “Ottica Baldino”, dal 1884 punto di riferimento del commercio cittadino. «L’azienda è nata come emporio 140 anni fa - raccontano Silvia, Olivia e Alessandro Campanelli, i tre fratelli che oggi portano avanti l’attività fondata dal bisnonno Giovanni - Si vendeva davvero di tutto: auto, generi alimentari e gli occhiali». Nel locale di corso Umberto si sono alternate quattro generazioni: prima i figli Settimio e Ottavio, poi Marina (erede di Ottavio) assieme al marito Riccardo e ora i pronipoti. «Il segreto di tanta longevità? Il rapporto di fiducia con i clienti e la garanzia di un servizio che va ben oltre la vendita. È un lavoro meraviglioso che speriamo di lasciare ai nostri figli», rispondono senza esitazione i tre fratelli.

In via Tirso

Il traguardo del secolo è vicino per “Dore”, negozio storico specializzato nella vendita, riparazione e noleggio di biciclette. «Mancano quattro anni, teniamo duro», sorridono i fratelli Francesco e Roberta Dore. Il locale di via Tirso è un’istituzione dal 1928: ha superato la guerra e le varie crisi economiche, «ma il mercato online è la vera spina nel fianco. Noi resistiamo grazie all’attività di assistenza e all’attenzione che prestiamo alle esigenze dei nostri clienti». Qualcuno, invece, ha gettato la spugna. In via Mazzini, ad esempio i “negozi storici” di abbigliamento “Salvati” e “Casa della moda” hanno ceduto il passo a nuove insegne.

Bimbi e libri

Poco distante Euprepia Quarta, titolare de “La casa del bambino” mostra fiera la targa all’esterno della sua bottega che da circa sessant’anni veste bimbi e ragazzi. «Il negozio è nato con mia mamma proprio in questo locale - racconta - credo che il nostro punto di forza risieda nel fatto che abbiamo sempre cercato di tenerci al passo coi tempi. L’online fa paura, ma solo marginalmente: servirebbero più iniziative in città per invogliare gli acquisti».

In trincea da decenni per tenere alzate le serrande c’è anche la libreria “Canu”, presenza ormai stabile in via De Castro dopo una vita trascorsa nel corso Umberto: data di nascita 1959. «Non è semplice, la crisi attanaglia anche il nostro settore - spiega Mauro Canu - l’Italia, poi, è l’ultima nazione in Europa per la lettura». Ad incidere sulle vendite è soprattutto il fattore pigrizia, «ormai si acquista tutto con un click», osserva Canu. Un buon consiglio in libreria, però, è il valore aggiunto.

RIPRODUZIONE RISERVATA