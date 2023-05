Più forte di tutto: il Giro è di Roglic 

Geraint Thomas ha dato tutto, ma alla fine si è dovuto arrendere. Nella cronometro di quasi 19 chilometri che ha, praticamente, concluso il Giro del 2023 si è dovuto arrendere alla superiorità di Primoz Roglic e gli ha ceduto la maglia rosa. Lo sloveno nella crono aveva vinto l'oro olimpico a Tokyo, favorito dal fatto che, proprio come ieri, il tracciato prevedesse larghi tratti in salita, così ha fatto proprie la vittoria nella ventesima e penultima tappa di questo Giro e, al 99,9%, anche quello nella classifica generale. Oggi il nuovo leader, seguito da un gran numero di tifosi arrivati dalla Slovenia, farà passerella a Roma nello scenario dei Fori Imperiali (126 km), intanto si è lasciato andare a un pianto liberatorio che ne ha evidenziato le emozioni.

Roglic ha preceduto Thomas di 40" e avendone 26" di ritardo è in rosa con appena 14" sul rivale. Un margine esiguo, che però gli basterà per vincere il Giro. Terzo posto di giornata e analoga posizione in classifica generale per Joao Almeida, al quale non è bastato il tifo dichiarato di José Mourinho per sovvertire le gerarchie. Dovrà accontentarsi di salire sul terzo gradino del podio, quello sognato da Damiano Caruso, ottimo quarto sul Monte Lussari e in classifica. Unico italiano a primeggiare è l'olimpionico del quartetto Jonathan Milan, che veste la maglia ciclamino della classifica a punti.

Incredibile la resilienza di Roglic che è stato fermato da un problema meccanico poco dopo aver “frantumato” il secondo intermedio. Un stato un salto di catena che gli ha fatto perdere una ventina di secondi. Ma ieri era davvero più forte di tutto e di tutti.

