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Tortolì.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Più forte del destino, la laurea di Giovanni 

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La Formula 1 come motore. Non solo da guardare, ma da studiare, da raccontare, da trasformare in linguaggio. È così Giovanni Nulchis ha percorso la strada verso la laurea, e l’ha percorsa forte: in corso, con il massimo dei voti, 110 e lode in Scienze della comunicazione all’Università di Cagliari. Ventidue anni, originario di Tortolì, Giovanni convive fin dalla nascita con una tetraparesi spastico distonica e disartria. Mai raccontata come limite, ma come condizione con cui fare i conti ogni giorno, trovando nelle sue passioni la leva per superare le barriere. E di passioni ne ha tante, e tutte a tempo pieno. Il traguardo accademico l’ha tagliato discutendo una tesi che unisce le sue due anime, quella del tifoso e quella del comunicatore: “La costruzione del conflitto come strategia di spettacolarizzazione dello sport: il duello mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen raccontato da Netflix”. Relatore il professor Marco Benoit Carbone.

Un lavoro che indaga come lo sport diventa narrazione, come la rivalità diventa racconto mediatico, come Netflix ha trasformato un campionato in una storia globale. Accanto alla velocità, ci sono altre strade parallele che percorre da sempre: l’amore per la storia, per il cinema e per la composizione musicale. Una musica che non è ascolto, ma pratica quotidiana, su un set di percussioni costruito appositamente per lui dal padre Andrea. Uno strumento unico come il suo modo di abitare le passioni. Alla proclamazione, con famiglia e amici, c’erano l’assessora comunale all’Istruzione, Irene Murru, e la responsabile dei Servizi sociali, Luisa Loi. (ro. se.)

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