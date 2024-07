Più fondi per le rassegne culturali 

Da cinque anni sono il fiore all'occhiello dell’assessorato alla Cultura di Quartucciu: i progetti “Arrexinis” e “Identità e valore tra passato e presente”, grazie ai ventimila euro stanziati dalla Fondazione di Sardegna che si aggiungono ai fondi della Giunta, ricevono un nuovo impulso per i prossimi mesi. Ma la vera novità per il 2024-2025 è l’inclusione della rassegna “Su Pannu de Santu Pedru” tra i progetti finanziati: segno di un crescente riconoscimento del valore culturale delle tradizioni locali.

L’assessora

«Per noi è molto importante, perché ci teniamo a riportare in luce la tradizione de Su Pannu pur riconoscendo che è impossibile ridarle la stessa connotazione di tantissimi anni fa, quando le restrizioni sulla sicurezza e i finanziamenti erano ben lontani dalla realtà di oggi», spiega l’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini, evidenziando che «in continuità con quanto già avviato negli anni passati e visti gli ottimi risultati ottenuti in termini di partecipazione, sono stati ripresentati anche gli altri due progetti». L’obiettivo dell’assessora è dunque portare avanti e rafforzare la conoscenza del territorio. Al progetto “Identità e valore tra passato e presente”, la Fondazione ha destinato un contributo di ottomila euro, settemila per Arrexinis ecinquemila per “Su Pannu de Santu Pedru. «Anche per questa edizione», aggiunge Cogoni, «si intende dar vita a una serie di iniziative che permettano la valorizzazione turistica, economica e culturale del territorio attraverso un approccio più coerente con le risorse locali. La speranza è che possano emergere stimoli e opportunità per un nuovo modello di sviluppo socio-economico in grado di garantire maggiore apertura all’esterno».

Le iniziative

In questa edizione di “Identità e valore” il fil rouge sarà “Il ciclo della vita”: dalla nascita alla morte. Non mancheranno gli incontri con i cittadini di Quartucciu pronti a raccontare il territorio attraverso le loro opere. In “Arrexinis” restano i luoghi come la Tomba dei Giganti, la necropoli di Pill’e Matta e il nuraghe Nanni Arru, dove la musica farà da cornice agli appuntamenti con archeologi, studiosi appassionati per parlare di Sardegna. “Su Pannu” riproporrà la corsa dei cavalli nel borgo di Sant’Isidoro. «I quartuccesi», conclude l’assessora Cogoni, «hanno imparato ad apprezzare quanto proposto e, incuriositi, dato un contributo attraverso la partecipazione e la condivisione di idee. Nelle diverse edizioni siamo riusciti a far sì che i cittadini diventassero protagonisti della valorizzazione del nostro patrimonio».

