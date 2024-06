Più fondi e concorsi contro la mancanza di medici e di cure  

Il prossimo passo – questa è la promessa – sarà quello di aumentare i compensi dei contratti di formazione delle specialità sempre meno ambìte dai giovani, come l’anestesia, l’emergenza-urgenza e la chirurgia. Intanto, il raddoppio delle cifre per i borsisti di medicina generale (da 11.603 euro a 25.500 all’anno per 60 persone) non può che far piacere ai sindacati dei camici bianchi, e rientra in una più ampia strategia – che al momento prevede anche il pagamento degli arretrati delle prestazioni aggiuntive fatte negli ospedali periferici l’anno scorso, e l’offerta dell’Ares di 87 incarichi a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale (i termini per presentare domanda scadono domani) – per provare a dare le prime risposte sulla grave carenza di professionisti in generale, oggi e ancora di più in futuro, sull’abbattimento delle liste d’attesa, e ai paesi completamente privi di cure e assistenza.

I sindacati

«L’adeguamento delle borse per la medicina generale al livello delle altre specialità, è una buona iniziativa», sottolinea Domenico Salvago, presidente regionale dello Snami. «Ora chiediamo e aspettiamo la semplificazione burocratica, perché si può intervenire per far sì che i medici non scappino da questa professione, rendendola più interessante e meno pesante. Poi ci sono altri temi che porteremo al tavolo regionale, come l’accordo integrativo, fermo al 2010».

Dello stesso avviso Luciano Congiu dello Smi: «Finalmente un provvedimento che aspettavamo da tanti anni, la cifra esigua era non solo un’ingiustizia, ma un disincentivo a formarsi e a lavorare sul territorio, che ha contribuito a creare la carenza di medici che ci affligge ora, e che prossimamente potrebbe portare ad avere metà della popolazione sarda senza medico di famiglia. La scuola di medicina generale deve diventare una scuola di specializzazione al pari di tutte le altre, e questo è solo il punto di partenza. Altro tema da affrontare con urgenza è quello del carico burocratico insostenibile».

La Regione

L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi – che oggi sarà in visita negli ospedali di Olbia – sottolinea che «l’adeguamento del compenso delle borse di studio della medicina generale a quello dei contratti di formazione specialistica è un segnale importante, perché raddoppiare lo stanziamento garantisce l’incremento per tutti i 60 borsisti e non solo per i primi in graduatoria. Il nostro obiettivo è potenziare la rete territoriale cercando di garantire copertura nelle sedi attualmente carenti».

Aggiunge: «Stiamo anche lavorando ad una proposta normativa che autorizzi l’incremento del compenso annuo del contratto di formazione specialistica, in modo tale da rendere più appetibili le discipline come anestesia o medicina d’urgenza. Abbiamo passato le prime settimane a studiare il contesto regionale e tutta la situazione ereditata, e ora, dossier dopo dossier, vogliamo cominciare a dare risposte ai cittadini e a tutto il comparto sanitario sardo».

Le prestazioni aggiuntive

Altro punto, tra le delibere approvate mercoledì, riguarda le prestazioni aggiuntive effettuate negli ospedali periferici (non a Cagliari e a Sassari). Sono state assegnate le risorse per il primo semestre 2023, in totale 11.132.655, così suddivise: 1.152.755 alla Asl di Sassari, 994.550 alla Asl Gallura, 3.662.389 alla Asl di Nuoro, 797.040 alla Asl Ogliastra, 1.653.353 alla Asl di Oristano, 1.045.545 alla Asl del Medio Campidano, 1.295.395 alla Asl del Sulcis, 375.460 ala Asl di Cagliari, 90.281 al Brotzu, 58.403 all’Aou di Cagliari e 132.965 all’Aou di Sassari. (cr. co.)

