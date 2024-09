Più fondi alla sanità ma crescerà anche il conto per le Regioni 

Dopo sindacati e imprese, tocca agli enti locali confrontarsi con il governo sulla prossima manovra di bilancio. Il vertice tocca uno dei nervi scoperti per le Regioni, ovvero la sanità, ma anche la spesa sociale tanto cara ai Comuni. Sul piatto ci sarebbero più soldi per il Fondo sanitario nazionale ma anche l’aumento del contributo delle Regioni alla finanza pubblica, un’operazione praticamente a somma zero necessaria per non squilibrare i conti.

La spesa sociale

I margini di manovra per l’anno prossimo sono strettissimi e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lo ribadirà oggi in Consiglio dei ministri, illustrando le cifre definitive del Piano strutturale di bilancio. La crescita, all’1% quest’anno come previsto già dal Def, salirà all’1,2% nel 2025 e 2026, il deficit calerà sotto il 3% nel 2026, mentre il debito sorprenderà al rialzo, e sempre per effetto del Superbonus. Nell’incontro con il ministro, l’Anci ha riscontrato l’impegno a contenere i vincoli sui Comuni e un’attenzione specifica sulla spesa sociale, soprattutto per i minori nelle strutture d’accoglienza. Il presidente Roberto Pella parla di uno «spirito costruttivo che darà i suoi frutti».

Il taglio al cuneo

Le Regioni hanno invece appreso dell’ipotesi di aumentare il Fondo sanitario nazionale per non ridurre il rapporto tra spesa sanitaria e Pil: al momento si parla di 900 milioni al netto degli aumenti contrattuali, cifra che andrà rivista alla luce del valore del Pil per essere coerente con l’obiettivo del governo di una spesa sanitaria sopra l’1,5% del Pil. Verrebbe però mantenuto l’attuale contributo delle Regioni alla finanza pubblica, già salito nel 2024 da 305 a 350 milioni di euro, tanto che le Regioni chiedono di tenere aperto il confronto per arrivare ad una cifra più contenuta. La spesa sanitaria sopra l’1,5% è tra le «inderogabili decisioni» del governo, anche se «questo significa che altre spese devono essere più basse», aveva detto Giorgetti ai sindacati. L’altra priorità è rendere strutturali il taglio del cuneo e la riforma dell’Irpef, e sui contratti di lavoro pubblico, c’è l’impegno «a recuperare i valori dell’inflazione, ovvero circa il 2% annuo». Lo spazio per fare altro è davvero poco, nonostante nel Psb la crescita per il 2024 verrà confermata all’1%, e i prossimi due anni salga all’1,2%. Sarà un aiuto al deficit che quest’anno, grazie alle maggiori entrate, parte dal 3,8% invece del 4,3% indicato nel Def. Con la tagliola della spesa netta fissata dalle regole europee all’1,5% di media, il deficit calerà almeno al 3,2% nel 2025, e nel 2026 si guadagnerà l’uscita dalla procedura d’infrazione scendendo al 2,7%.

