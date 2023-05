Più fondi alla biblioteca,  sul Pnrr scoppia la polemica 

Il progetto Pnrr “rigenerazione culturale-sociale dei piccoli borghi storici” è salvo. Però verrà rimodulato, come ha annunciato la sindaca Albina Mereu nell’assemblea di giovedì. Il milione e 600mila euro rimarrà a Seneghe e verrà utilizzato per sostenere e valorizzare le risorse culturali, socio-economiche e ambientali della comunità. «Dopo 11 mesi di studio e confronto con il ministero della Cultura abbiamo rivisto il progetto, seguendo le direttive dell’Unità del Pnrr, – ha spiegato la sindaca - ora siamo pronti per la partenza, facendo partecipare imprese, associazioni e persone, dando opportunità di formazione e occupazione ai nostri giovani». In base alla rimodulazione del Piano 85mila euro verranno stornati dall’archivio digitale della poesia e della letteratura gestito da Perda Sonadora e andranno a potenziare servizi e infrastrutture per la biblioteca comunale. Altri 60mila, destinati originariamente al Cabudanne de sos poetas, andranno alla biblioteca, sarà ristrutturato il cortile che diventerà giardino di lettura e sarà potenziata la rete internet.

P erplessità di Perda Sonadora partner del progetto, che organizza Cabudanne. «Non c’è stata comunicazione da parte del Comune, avremmo gradito un confronto per poter condividere e determinare insieme eventuali correzioni e integrazioni – commenta il presidente Luca Manunza – Ora vorremmo visionare gli atti in mano al Comune per esaminare nel dettaglio questa rimodulazione, conoscere il cronoprogramma degli interventi e gli avanzamenti dei lavori». Discussione accesa all’assemblea dove in tanti hanno accusato la sindaca di non aver informato per tempo sull’iter procedurale e sulla rimodulazione. Giovanni Mastinu, ex vicesindaco invoca «un clima più sereno, tutti dobbiamo remare a favore del progetto Pnrr». I pri mi lavori che partiranno sono l’infrastrutturazione della biblioteca e la sistemazione e valorizzazione della Casa Pili .

