Più facile ristrutturare casa in centro 

Al via il periodo di osservazioni per il nuovo piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione a Monastir, che regola gli interventi edilizi negli immobili del centro storico. Con l’adozione del nuovo piano si aprono nuove possibilità per chi ha una casa nell’area del centro storico individuata come A2, che fino ad oggi poteva svolgere solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: il nuovo documento permette infatti di ristrutturare, restaurare, ampliare l’edificio e costruire nei lotti liberi o non del tutto edificati.

«Grande passo avanti»

«Questo è un grosso passo avanti per i proprietari, che finalmente possono mettere mano in maniera più significativa ai loro immobili», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Spiga: «Il nostro interesse era preservare il patrimonio storico ma allo stesso tempo intervenire sulle unità immobiliari rendendole agevoli e compatibili con le esigenze più contemporanee».

Dopo la pubblicazione nel Buras a dicembre, si è aperto il periodo delle osservazioni che permette ai cittadini di segnalare eventuali criticità legate ai propri immobili. «In questa fase – prosegue Spiga – è per noi importante la partecipazione della comunità. Stiamo pubblicizzando il più possibile l’adozione del Piano, perché il contributo dei cittadini rappresenta un miglioramento del documento. Se qualcuno ha interesse a verificare la propria situazione o a inviare richieste di integrazione, il momento è questo».

I dubbi dell’opposizione

Il documento è stato approvato durante l’ultimo Consiglio comunale. I tre consiglieri di minoranza hanno espresso voto contrario: l’opposizione ha individuato alcune criticità nel documento, che ricalcherebbe lo schema dell’altro Piano attuativo. Tra le problematiche, già evidenziate in Commissione, dal loro punto di vista si applicherebbero le normative dei centri storici a un’area dove sono presenti immobili molto più recenti.

Per i consiglieri di minoranza è fondamentale questa fase che, dalla pubblicazione del Piano sul Buras, dura 60 giorni. «In questo momento – dichiara il capogruppo di minoranza Giuseppe Cinus – esprimiamo un voto contrario ma ci impegneremo nelle fasi successive affinché vengano apportate delle utili modifiche. Sollecitiamo la maggioranza affinché faccia ampia pubblicità e informazione: noi ci attiveremo in tal senso per informare i cittadini, soprattutto i proprietari degli immobili ricadenti in tale area, affinché si attivino in prima persona o tramite i loro tecnici di fiducia per verificare e proporre nei tempi opportuni, se ritengono, le osservazioni utili».

