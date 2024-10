«Più equilibrio tra giudici e pm» 

A Cagliari, nella due giorni che si conclude oggi (dalle 9 nell’aula magna del Dipartimento di Economia in via Sant’Ignazio), un confronto a più voci, con punti di vista diversi, sulla separazione delle carriere dei magistrati, la principale novità della riforma promossa dal Guardasigilli Carlo Nordio. Un tema che assume forti connotazioni politiche per l’impatto che le nuove norme potrebbero avere sulla macchina della giustizia. Molto atteso l’intervento, in agenda stamattina, del presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, che sulle carriere separate si è già fatto sentire.

Il sindacato delle toghe

Al convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e da Opg-Osservatorio per la giustizia, il leader del sindacato delle toghe dovrebbe ribadire un concetto espresso in più occasioni: «È la riforma di chi ha in antipatia un singolo pm, un'inchiesta specifica, un provvedimento particolare. Inevitabilmente i magistrati saranno attratti nella sfera d'influenza del potere esecutivo. Si rischia di affondare un sistema che ha permesso di combattere fenomeni come la mafia e il terrorismo».

Con lui, nella seconda sessione dei lavori il giurista Pietro Ciarlo, gli avvocati Rita Dedola e Matteo Pinna, il docente di Diritto Costituzionale Gianmario Demuro, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia Antonio Mura, l’ex magistrato Nello Rossi. Modera il dibattito Andrea Mascherin (già Presidente del Consiglio Nazionale Forense). Le conclusioni sono affidate a Roberto Romboli, membro laico del Csm. Nella prima parte della mattinata i contributi di Andrea Deffenu, del presidente del Tribunale di Cagliari Vincenzo Amato, di Fiorella Pilato, che ha fatto parte del Csm tra il 2006 e il 2010, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Rodolfo Sabelli.

«Un’idea di giurisdizione in equilibrio - spiega Andrea Mascherin - richiede non solo un pm e un giudice forte, autonomo e indipendente, ma anche un difensore forte, autonomo e indipendente, che deve svolgere un ruolo di equilibratore del potere giudiziario all’interno del processo. Un equilibratore tecnico, non un altro potere, così garantendo il processo giusto. Per questo è necessario che anche all’avvocato venga riconosciuta autonomia e indipendenza all’interno della Costituzione. Quando tutti e tre i soggetti, pm, giudice e avvocato, vedranno riconosciute alla pari autonomia e indipendenza, allora raggiungeremo l’obiettivo di una giurisdizione non sbilanciata, garanzia piena per il cittadino». Poi un auspicio: «Dobbiamo superare ogni particolarismo di categoria, per affermare un’idea di giurisdizione come interesse superiore a quello di parte. Attueremo così la piena tutela del diritto di difesa voluto dai padri costituenti. Ciò varrebbe non solo per il processo penale, ma anche per ogni altra sede processuale».

Pericoli e opportunità

L’avvocato Patrizio Rovelli, tra i promotori dell’iniziativa con Opg, ritiene che «la separazione delle carriere dei magistrati può giovare in astratto alla terzietà ed indipendenza del giudice, ma può anche comportare un pericoloso avvicinamento del pubblico ministero al potere esecutivo». E ampliando l’orizzonte: «Il progetto governativo di riforma costituzionale presenta dei profili che sono obiettivamente in contrasto con i principi irrinunciabili della nostra Costituzione laddove, ad esempio, prevede – conclude il legale - che i due consigli superiori della magistratura, giudicante e requirente, siano sorteggiati con modalità obiettivamente meno garantite, per i membri togati, rispetto a quelli di nomina parlamentare».

RIPRODUZIONE RISERVATA