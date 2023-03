Più entrate dalle esportazioni sarde, ma quantità in calo 

Ha raggiunto quasi i 9 miliardi di euro, lo scorso anno, il valore delle esportazioni regionali, con un incremento di oltre il 61% rispetto al 2021. Il dato, però, include anche i prodotti petroliferi raffinati, che rappresentano oltre l'85% del totale. La crescita del giro d'affari per tutti gli altri ambiti è stata comunque positiva, pari a un +2,4%, corrispondenti a circa 1,3 miliardi di euro. La quantità di prodotti esportati è invece crollata del 10,4% (-32% al netto del petrolio raffinato) e la flessione è legata soprattutto alla forte diminuzione delle vendite di prodotti di metallo (-41,4%), passate dai 368 milioni del 2021 a meno di 216 milioni l'anno scorso.

Emerge da un'indagine del Centro studi della Cna Sardegna, che evidenzia un andamento a due velocità dell’export regionale, dovuta all’effetto dei prezzi. Per le produzioni agroalimentari regionali, i prezzi sono aumentati +16%, mentre le quantità vendute sono diminuite del 2,1%.

Ha registrato una ripresa del 10,1%, invece, il valore delle vendite di formaggi e derivati, che rappresentano oltre il 60% dell’export agroalimentare regionale. Il prezzo del pecorino ha avuto un incremento del 27%, arrivando a quasi 14 euro al chilo a dicembre. Le quantità esportate sono, però, diminuite.

Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna, confermano che «la performance dell’export sardo nel 2022, tenuto conto delle dinamiche inflative dei prezzi all’export, si mostra estremamente negativa. Il calo reale annuo è del 10,4%, che diventa addirittura del -32% al netto dei prodotti petroliferi raffinati».

Per i due esponenti dell'associazione di categoria artigiana, inoltre, «sebbene una politica di crescita del prezzo, per il momento, sembra stia pagando, il rischio è che, in un contesto di domanda globale debole e voltatile, le produzioni isolane possano perdere quote di mercato a vantaggio di prodotti concorrenti», e questo rischio è maggiore laddove la domanda è concentrata in pochi contesti territoriali. Un avvertimento che riguarda, quindi, il prodotto sardo da esportazione per antonomasia, il pecorino, la cui domanda estera», ricordano Tomasi e Porcu, «è storicamente concentrata per quasi il 70% tra Stati Uniti e Germania».