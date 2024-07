Piu: «Due milioni di euro per fronteggiare la grande sete» 

Due milioni per le infrastrutture e 850mila euro ulteriori per supportare le amministrazioni in questo momento di difficoltà. Queste le misure annunciate dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu che ieri a Budoni ha partecipato all’incontro sul tema “Acqua bene prezioso”. Con il sindaco Antonio Addis a fare gli onori di casa, al tavolo dei relatori i vertici di Abbanoa spa, il presidente di Egas e il Prefetto di Nuoro. In discussione l’emergenza idrica che attanaglia da mesi questo territorio. Presenti i sindaci di San Teodoro, Siniscola, Budoni, Posada e Torpè. Il razionamento dell’acqua e la chiusura totale delle condotte nelle campagne è un tema che sta preoccupando i cittadini ed i turisti.

Gli interventi riguardano il dissalatore che verrà installato a porto Ottiolu, il recupero di pozzi esistenti e la realizzazione dei nuovi, con somme che vanno da 270mila euro in su per i Comuni che necessitano di risorse per dare risposte tempestive. Si auspica che entro il 10 agosto tutti i progetti siano in atto in modo da risparmiare l’acqua dell’invaso Maccheronis e portare a termine la stagione. Dal mese di settembre infatti si potrebbe ridurre drasticamente il contenuto della diga e novembre segnerebbe la fine dell’acqua a disposizione. L’assessore ha invitato a un uso sostenibile delle risorse attuali, garantito ristori per gli agricoltori e il massimo impegno della Regione al fianco dei primi cittadini. (s.d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA