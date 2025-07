«Più donne occupate e intelligenza artificiale per snellire il lavoro» 

Per un giorno il baricentro dell’Inps ha ruotato intorno a Cagliari. Un modo per omaggiare i buoni risultati che l’Istituto nazionale per la previdenza sociale sta ottenendo nell’Isola ma soprattutto per concludere e rilanciare un progetto a cui la direzione nazionale dell’istituto tiene molto: un piano intergenerazionale, “Old&young”, i cui risultati sono stati presentati in Sardegna davanti a oltre sessanta dirigenti provenienti da tutto il Paese. «Per una volta non siamo andati noi nella Penisola ma abbiamo fatto venire qui da noi i nostri colleghi, facendo conoscere il territorio a chi lavora nelle altre sedi dell’istituto», spiega il direttore regionale Francesco Ciro Di Bernardo, che ha coinvolto nell’iniziativa anche Coldiretti e fatto apprezzare ai suoi colleghi i prodotti (anche artigianali e opere d’arte) di cui la Sardegna va fiera.

I numeri

Per una volta, peraltro, i numeri dell’istituto delineano un quadro un po’ diverso rispetto al passato grazie a un’inversione nel trend tra prestazioni erogate e contributi versati, come ha spiegato la direttrice generale dell’istituto Valeria Vittimberga, felice di dare il suo benestare al progetto illustrato ieri a Cagliari, città natale della madre e da lei frequentata, nel quartiere della Marina, fin dalla giovane età. «Il dato che ci fa ben sperare riguarda soprattutto l’occupazione femminile, cresciuta del 10% nell’ultimo anno. D’altronde, con la popolazione che invecchia e la necessità di maggiore welfare, l’unico modo per riequilibrare i conti è quello di allargare la base contributiva, soprattutto puntando a fare entrare nel sistema lavorativo le donne che magari fino ad ora erano rimaste ai margini», spiega. Nell’Isola, peraltro, l’età avanzata della popolazione porta all’erogazione di numerose prestazioni assistenziali, ma «abbiamo anche alcuni “gioiellini”, come l’Home Care Premium, finanziato dal fondo dei dipendenti pubblici – assicura Vittimberga – e la Sardegna è tra le regioni che ne fruiscono. E poi ci sono i Bonus per i nuovi nati o le assunzioni e altri servizi, strumenti che grazie anche alla ministra del Lavoro Marina Calderone, che proviene proprio da quest’Isola, stanno dando ottimi risultati in termini di riequilibrio tra contributi e servizi».

Le novità

La direttrice generale dell’Inps, dal palazzo di viale Diaz a Cagliari, ci tiene a lanciare un messaggio nuovo sull’Istituto, più aperto alle nuove tecnologie e all’innovazione. «Ad esempio – spiega – attraverso l’Intelligenza artificiale si riesce a snellire le procedure, affidando i carichi di lavoro e le consulenze sul territorio a chi in quel momento ha maggiori disponibilità. Non solo. Alcune attività compilative, anche per gli anziani, sono agevolate proprio grazie alla tecnologia». Frutto anche del progetto illustrato ieri a Cagliari, in cui si mettono insieme le nuove esperienze con quelle consolidate. Per circa due decenni, fino al 2018, in sostanza, l’Inps ha chiuso i rubinetti delle assunzioni, per poi riaprirli con alcuni concorsi che hanno portato aria fresca. «Serviva però un confronto tra generazioni e tra territori, prima di tutto per aggiornare la carta dei valori dell’Istituto e poi per cercare di integrare le professionalità creando empatia e valorizzando le caratteristiche delle diverse realtà», ha spiegato il direttore regionale Di Bernardo insieme ai colleghi che hanno avuto la responsabilità del progetto, che ora entrerà in una seconda fase, con ulteriori effetti pratici. In sostanza, la cultura delle differenze diventa «motore di sviluppo», valorizzando le professionalità presenti in un continuo scambio generazionale. E così tra nuove tecnologie e procedure da seguire, si cerca di snellire la burocrazia e rendere il sistema Inps più vicino al territorio nazionale e regionale.

