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Sassari.
27 aprile 2026 alle 00:19

Più donne laureate, più uomini dirigenti 

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Più donne che uomini ad avere la laurea in Comune ma i secondi svettano per numero di presenze. Sono 372 i maschi, e 308 le esponenti dell’altra metà del cielo, i lavoratori a tempo indeterminato dell’Ente, secondo quanto riferisce la Relazione sulla performance 2025. 384 gli Istruttori, 225 i dipendenti che hanno l’Elevata Qualificazione mentre i posti più importanti, dal punto di vista gerarchico, a partire da quello dei dirigenti, sono occupati per il 69% da uomini. Le dipendenti prevalgono però nel titolo di studio con 200 laureate, nell’ambito di Elevata Qualificazione e Istruttori, a fronte dei 135 colleghi maschi. Il documento redatto dal direttore generale evidenzia poi che l’età media del personale è di quasi 53 anni: gli over 50 rappresentano il 65,15% del totale, e gli ultrasessantenni, 148 unità, il 21,76%. Appena 10, dato altrettanto significativo, i lavoratori che hanno meno di 30 anni. Segno che il posto in Comune ha perso il suo appeal e le ragioni emergono in parte nelle risposte date al questionario anonimo compilato dai dipendenti sul Benessere organizzativo. Vengono definite sfavorevoli, si riporta, “la percezione di equità nella retribuzione e nella progressione di carriera, il funzionamento del sistema di valutazione della performance”. Così, per questi motivi, l’ambizione del lavoratore nel settore pubblico diventa approdare ad altri enti e, su tutti, la Regione. (e.fl.)

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